«Esa época pasó para mí, desgraciadamente», ha señalado Rafa Nadal, tras debutar con victoria en Acapulco, a si aspira a ser de nuevo el número uno mundial. «Mis problemas físicos me privaron de poder terminar algún año más como número 1, y lo digo desde la humildad. Durante algunos años en particular sentí que estaba listo para ser número 1 y el físico no me permitió competir tanto como para serlo. Hoy mis objetivos son otros, no voy a perseguir en ningún caso el ser el número 1», valoró tras ganar al estadounidense Denis Kudla en dos sets (6-3 y 6-2) en su estreno en el torneo ATP500 de Acapulco.

