El Atlético Baleares quiere solventar sus penas ganando al Sanluqueño

El Atlético Baleares calibra esta noche (20:30 horas / Footters) su estado de forma ante un rival de la zona baja de la tabla. A los de Xavi Calm solo les vale ganar frente a un Atlético Sanluqueño que divisa con optimismo el encuentro frente a los mallorquines tras lograr el pasado fin de semana una importante victoria frente al Sevilla Atlético.

El nerviosismo se ha instalado en el vestuario blanquiazul. Los últimos resultados -once puntos de los últimos veintisiete en juego- no están convenciendo y el conjunto mallorquín se aleja peligrosamente de la primera posición de la tabla. Ganar a domicilio no es sencillo, pero el Atlético Baleares está obligado a hacerlo si quiere mantener vivas sus opciones de ascenso directo.

Con este partido el conjunto que dirige Xavi Calm se pondrá al día en el calendario de la Primera RFEF. El encuentro corresponde al partido aplazado de la jornada 18 que ambos equipos tenían que haber disputado el pasado 9 de enero y que fue pospuesto debido a los positivos de varios jugadores del cuadro mallorquín.

Para el encuentro frente a los gaditanos Calm no podrá contar con los lesionados Hugo Rodríguez y Víctor Pastrana. A estas bajas cabe sumar la del pichichi del equipo Dioni Villalba. El futbolista de 32 años tuvo que ser sustituido el pasado domingo tras lesionarse en una jugada del encuentro. Su posición la ocupará Vinicius Tanque sobre el verde.

Enfrente el Baleares se topa con un Atlético Sanluqueño que busca resurgir de sus cenizas tras haber ganado un solo encuentro de los últimos siete que ha disputado. El cambio de entrenador ha traído buena suerte al conjunto andaluz, quien el pasado fin de semana logró remontarle al Sevilla Atlético con tantos de Alfonso y Javi Navarro. En las filas del conjunto gaditano juega un viejo conocido por la afición mallorquinista, Dani Güiza.