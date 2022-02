Una huelga para no normalizar la violencia

La huelga que este fin de semana ha protagonizado el fútbol balear en protesta contra las agresiones al colectivo arbitral debe servir para marcar un punto de inflexión, un antes y un después en una lacra que desgraciadamente no cesa. Es un paro de todos los estamentos del fútbol, comenzando por el arbitral, para no normalizar la violencia, para que las agresiones no sean el pan nuestro de cada día, para que el insulto no se convierta en un arma recurrente del indocumentado de turno. Para que no vuelvan a repetirse escenas como la agresión sufrida por el joven colegiado Joan Miquel Reus en el Xilvar-Son Ferrer de Tercera Regional, que le provocó una rotura de tímpano, deben intensificarse de forma radical las medidas para erradicar esta violencia.

Medidas insuficientes. Dando por bueno el argumento de que no se puede desplegar servicio policial en cada uno de los 720 partidos que se disputan en los campos de fútbol de Balears cada fin de semana, en manos de la Federación, de los clubes, ayuntamientos y Govern está que se endurezcan las medidas para que los violentos no tengan cabida en los recintos deportivos, donde se supone que se va a disfrutar y no a lamentarse y a sufrir por tu integridad. El agresor no puede volver a acceder a un campo de fútbol; los bares de los recintos deben ser los primeros en cumplir la norma de que, durante los partidos, no se puede servir alcohol, y ahí los clubes tienen mucho que decir; hay que clausurar los campos que no cumplan con las normas para que lo de este fin de semana no se quede en un hecho puntual. Y ahí cobra protagonismo la comisión antiviolencia del Govern, que debe mostrarse inflexible. Y, por encima de todo, la educación, o la falta de ella, que es lo que provoca que se produzcan situaciones más propias de otras épocas. Contra la mala educación, el más absoluto de los desprecios. Una roja para Víctor Ruiz. Más que la pérdida de los puntos, que también, lo que realmente duele en el Mallorca es lo que desgraciadamente parece una grave lesión de Galarreta, objeto de una falta del bético Víctor Ruiz que pone los pelos de punta. El gesto del centrocampista vasco tendido sobre el césped, reclamando las asistencias y llevándose las manos a la rodilla izquierda, son el peor presagio. La sala VOR debió advertir al árbitro Soto Grado de la gravedad de la entrada para que fuera a mirar si era merecedora de roja. Lo era. Por mucho menos se ha expulsado a un futbolista. Si la temporada se ha acabado para Galarreta, Luis García tiene un problema serio en el centro del campo. Por mucho menos que la durísima entrada de Víctor Ruiz a Galarreta se ha expulsado a un jugador Una sonrisa para el Palmer Palma. Con muchísimo sufrimiento, pero el Palmer Palma ya saborea su tercera victoria de la temporada tras derrotar al Coruña en el Palau por 91-88. El sueño de la salvación sigue estando muy lejos, pero por algo se empieza. El equipo demostró ayer que está muy lejos de rendirse pese a las muchas adversidades vividas esta temporada, la última la fuga del sueco Lundqvist al Oviedo. Gesta del Palma Futsal. Solo dos veces ha perdido el Barcelona esta temporada, y las dos ante el equipo mallorquín, la última ayer. Chapeau.