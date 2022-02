Un fútbol base corrompido

La huelga, sin precedentes, orquestada por el fútbol balear debido a las agresiones sufridas por varios colegiados ha marcado la actualidad deportiva de la semana. No es para menos. Cuestionado sobre el tema, Luis García dio con el origen del problema. «Tengo un hijo que juega a fútbol, voy a verle a los partidos y oigo comentarios que no son ni normales. Tenemos que empezar a respetar y a hacer un examen de conciencia. La gente en el fútbol base tiene que estar mucho más tranquila. No hay un partido en el que no haya padres dándole órdenes a sus hijos y yo me pregunto: ‘¿Para qué hay entonces un entrenador?’ Con todo el respeto, creo que algo más que esa gente sé, pero en mi vida le he dado una instrucción a mi hijo», señaló.

Carencias: A la sociedad le falta una buena dosis de respeto y al mundo del fútbol, un buen hervor El fútbol base está corrompido y cuando una planta crece a partir de una raíz descompuesta, lo lógico es que pase lo que está pasando. A la sociedad, en general, le falta una buena dosis de respeto, pero en el mundo del balompié lo que se echa en falta es coherencia, tolerancia, consideración y, por supuesto, un buen hervor. Un estadio de fútbol es el único templo, junto a Twitter, donde el insulto está normalizado; la ofensa, aplaudida y la afrenta, aclamada. Ahora el problema es que la agresión también comienza a verse como algo normal. La huelga ha sido un paso, pero evidentemente es pan para hoy y hambre para mañana. O las Federaciones y los clubes expulsan de por vida a sus agitadores o este parón habrá servido simplemente para llenar unas cuantas portadas de periódicos y digitales. Problema blanquiazul: Al Baleares le falta ambición sobre el verde y algo de autocrítica en sala de prensa Da la sensación que el Atlético Baleares es incapaz de encontrar una solución al problema de resultados que está mostrando. El conjunto blanquiazul ha sumado solo once de los últimos 27 puntos, un bagaje muy pobre teniendo en cuenta el supuesto objetivo del equipo. Al Baleares le falta ambición sobre el verde y autocrítica en la sala de prensa. O Calm realmente desconoce el origen del problema, y de ahí su discurso plano, o prefiere callárselo y seguir tragando. Hay tiempo para solucionar el entuerto, pero también hay que querer solventarlo. Patri Guijarro: La futbolista mallorquina también merece un campo de fútbol a su nombre Este sábado el Ajuntament de Marratxí presentó el campo Son Caulelles-Cata Coll. El reconocimiento a la joven jugadora del Barça se suma al de otras futbolistas que ya cuentan con un feudo a su nombre: Melisa Nicolau, Virginia Torrecilla o Mariona Caldentey. Evidentemente en esta lista se echa en falta a una Patri Guijarro que inició su carrera en el Patronato. Una distinción para la futbolista palmesana no estaría de más, sobre todo teniendo en cuenta su extenso currículo con solo 23 años. La hipocresía federativa: A la RFEF se le llena la boca hablando de derechos de la sociedad LGTBI La hipocresía de la Real Federación Española de Fútbol llega a puntos descomunales. Un día se les llena la boca subiendo en sus redes sociales la bandera LGTBI y al siguiente se llevan la Supercopa de España a Arabia Saudí. Todo muy lógico.