El de este domingo fue un partido muy especial para Salva Sevilla. Pese a que la derrota dejó un sabor amargo al futbolista del Real Mallorca, el veterano futbolista agradeció la gran ovación que las gradas del Benito Villamarín le dedicaron al ser sustituido por Battaglia en el minuto 64 del encuentro. «No tengo palabras para agradecer el cariño que he sentido. Ha sido alucinante. Al final, evidentemente, son momentos que quedarán para siempre en mi recuerdo. Son cosas muy bonitas las que viví esas cuatro temporadas aquí y yo siempre le desearé lo mejor a este equipo», señaló el almeriense tras el encuentro.

Salva, sin embargo, no ocultó su decepción tras la derrota frente a los andaluces: «Nos hemos quedado cerca de puntuar. Queríamos llegar al final del partido con opciones y lo hemos conseguido, pero el Betis tiene futbolistas de muchísima calidad y al final nos vamos con un mal sabor de boca. Siempre que se pierde, uno no puede estar contento». El otro tema que preocupó a Salva fue la lesión de su compañero Galarreta: «La cosa parece que no pinta bien. Ya ha tenido lesiones en esa rodilla y tendremos que esperar los resultados, pero las sensaciones que nos ha trasmitido no son buenas. Es un chaval muy importante para nosotros y no se merece este tipo de lesiones. Ojalá pueda volver con nosotros lo antes posible».

Ya para acabar, el jugador andaluz valoró la llegada de Vedat Muriqi al equipo, autor ayer del tanto mallorqunista: «Ha llegado con muchísima ilusión. Tiene muchas ganas de conseguir cosas y además está aportando un trabajo muy importante al equipo».