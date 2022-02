El alemán Puck, del armador Philip Dohse, se proclamó hoy campeón de la V Copa del Mediterráneo de la clase Dragon organizada por el Club de Regatas de Puerto Portals. La competición reunió a 13 embarcaciones de siete países y constó finalmente de tres mangas, tras la suspensión de la jornada de ayer por exceso de viento.

El vencedor conservó el liderato obtenido el primer día y completó la competición con ocho puntos (1+2-5), seguido en segunda posición del danés My Way, de Frank Berg, que hoy ganó la primera manga pero se vio lastrado por el séptimo puesto de la regata inaugural de la Copa. El Yeahnah, del suizo Jan Eckert, cerró el podio con los mismos puntos que el segundo.

En sólo tres días, la V Copa del Mediterráneo tuvo de todo: el viernes apenas hubo viento y sólo pudo completarse una prueba; el sábado no hubo regata por rachas de componente norte de más de 30 nudos; y hoy domingo se dieron en la Bahía de Palma las condiciones estables asociadas a su brisa térmica, el Embat, con la veleta apuntando a los 240 grados y el anemómetro marcando 13 nudos.

El Comité de Regatas dio una primera salida a las 11.18 horas, pero se vio obligado a abortar la regata menos de un cuarto de hora después, cuando el viento roló de 170 a 240 grados. Se da la circunstancia de que el vencedor final, Puck, había salido fuera de línea en este primer intento y estaba obligado a remontar al resto de rivales.

Con el viento ya establecido en el eje del SO, a las 12.03 horas se dio una nueva salida sobre un tramo de 0,9 millas. My Way cruzó la línea de llegada a las 12.51 horas, seguido a poca distancia de Puck, que se allanaba así el camino hacia la victoria.

Aprovechando que las condiciones eran las idóneas, la siguiente y última salida del día se dio a las 13.10 sin apenas cambios: se amplió el tramo a una milla y se montó la baliza de barlovento a 245 grados. Con la regata ya avanzada, el Comité introdujo un cambio de recorrido de 10 grados a babor por un role. El español Capa, de Carlos Carbajal, que hasta ese momento había tenido una actuación muy discreta, se adjudicó la manga, seguido del sueco Galant, de Jan Strombeck, y del alemán Goldkante, de Tanja Jacobsohn, que gracias a este resultado fue cuarto en la general.

La Copa del Mediterráneo puso el punto final a la temporada 2021-2022 de Puerto Portals. El pasado mes de enero concluyeron las V Puerto Portals Dragon Winter Series, las cuales constaron de cuatro rondas y 19 pruebas. La ceremonia de entrega de premios de ambas competiciones tuvo lugar esta tarde, al término de la regata.

La celebración de la V Copa del Mediterráneo ha confirmado la condición de Puerto Portals como una de las principales bases europeas de la clase Dragon.