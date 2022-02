Lucía Pinacchio (F.C. Barcelona) se proclamó campeona de España de 800 metros con récord de los campeonatos, en fuerte competencia con la también mallorquina Daniela García (New Balance Team), que fue segunda, en los Nacionales sub-23 de pista cubierta celebrados en el pabellón Carlos Gil de Salamanca. Fueron unos campeonatos con destaca actuación de los deportistas de Balears, ya que la atleta de Muro Esperança Cladera fue tercera en los 200 metros y la corredora de Formentera Andrea Romero dominó los 3.000 metros con gran autoridad.

Gran duelo mallorquín entre Daniela García Tena y Lucía Pinacchio en la final de los 800 metros femeninos. Desde la salida, Daniela García, que defendía el título, tomó el mando con el fin de despejar el terreno de cara a no tener problemas en los últimos metros. Pero Lucía Pinacchio tenía las ideas claras y fuerza para no dejarse sorprender; no dejó en ningún momento la estela de la atleta de Calvià y a falta de unos cien metros, antes de la entrada en la última curva, sobrepasó a García para, en un esprint largo, ser la primera en cruzar la meta con un tiempo de 2:04.26. Este registro es récord de los campeonatos, que estaba en poder de García (2:04.59) desde el año pasado. La calvianera fue segunda con 2:04.94, siendo la diferencia de las dos frente a las otras participantes más que manifiesta.

En sus semifinales respectivas ambas fueron primeras. García con 2:10.09 y Pinacchio con 2:11.97. Laura Radó (Speed Club) corrió la misma serie que Daniela García, con un tiempo de 2:18.16 que no le dio opciones de pasar a la final.

Otra medalla de oro llegó de las manos de la atleta de Formentera Andrea Romero Escandell, que en la prueba de los 3.000 metros fue primera con 9:26.09.

Pinacchio, «muy contenta» por su triunfo Tras la final, Lucía Pinacchio se mostró bastante tranquila y «muy contenta de haber ganado». En el Gran Premio de Valencia de pista cubierta se había podido ver a Daniela Garcíamás consistente. «Yo estaba muy bien, también como hoy, pero tuve un imprevisto que no me dejó continuar el ritmo que llevaba», explicó la campeona del 800 sub-23. Respecto a si se ve superior en una carrera, por tener mejor final que la atleta de Calvià, si llegan juntas a los últimos metros, la corredora del Barcelona apuntó: «Creo que estamos a la par las dos, basta ver los tiempos. Hoy ella ha jugado sus bazas y yo he podido superarla al final, pero eso no significa que una sea mejor que otra».

Esperança Cladera, bronce en los 200 metros

La otra gran protagonista mallorquina fue la atleta de Muro Esperança Cladera; primera en series con 24.83 y primera en semifinales con 24.31, en la final le tocó la serie mala, en la que también fue primera con 24.23, tiempo superado en la otra final por dos atletas, lo que le dio opción a subir al podio para recoger la medalla de bronce.

En 200 metros masculinos, el menorquín Sebastià Pons fue el segundo de su serie con 21.80, que nuevo récord absoluto de Baleares; pero al haber pisado en tres ocasiones la línea del callejón, el reglamento le dejó fuera de la final. Adrià Albalá (Speed Club) participó en series de los 200, finalizando cuarto con 22.58 sin poder pasar ronda. El ibicenco Ahjjan Nejjar (Peña Santa Eulalia) compitió en 800 metros, quedando quinto de su semifinal con 1:56.81.