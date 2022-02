Huelga en el fútbol balear: los técnicos apoyan a los árbitros: «O reaccionamos o va a ir a más»

La dura decisión del colectivo arbitral de paralizar las competiciones este fin de semana para protestar en contra de la violencia en los campos de fútbol de Balears ha sido aplaudida y respetada por todos los estamentos del balompié balear, que tienen claro la «tolerancia cero con la violencia».

«Sin árbitros no hay fútbol. O nos empezamos a dar cuenta todos o esto va a ir a más. Máximo respeto y apoyo a la huelga y sus motivos», señaló uno de los técnicos más importantes de Balears, Carlos Martínez, actualmente en el Platges de Calvià.

El técnico Quico Alabat, del Génova, también se mostró claro: «Mi máximo apoyo al colectivo arbitral. El fútbol es para divertirse, emocionarse, para crecer en valores y para dar ejemplo a los más jóvenes que nos miran día a día. Fair Play cien por cien».

El responsable del Atlético Baleares juvenil A, Álex Casas, no dejó lugar a dudas: «Apoyo total al arbitraje y fútbol balear por la decisión tomada. Los violentos no deberían caber en nuestra sociedad y tampoco en el fútbol. Respeto máximo al colectivo arbitral».

Tato, preparador del Santanyí de Tercera, comentó: «Mi apoyo total para todo el colectivo arbitral, sea cual sea su categoría. Espero que se busque una solución, no que sea un quedar bien por parte de las instituciones».

Por su parte, el veterano entrenador Nico López, en el Llosetense, indicó: «Apoyar al colectivo arbitral es apoyar al fútbol y más importante es intentar mejorar la sociedad. Buena decisión que ha tomado la Balear de aplazar todos los encuentros».

El Collerense también se pronunció: «Nuestro total apoyo a la medida y al colectivo arbitral».

El Son Sardina, igual: «Apoyo a los árbitros y contra la violencia. Cuidemos de nuestros árbitros».

El Ferriolense sacó ayer a relucir un tema que preocupa, que se disputen partidos amistosos al no haber Liga: «Damos nuestro apoyo cien por cien al colectivo arbitral. No vemos coherente jugar encuentros amistosos y por solidaridad con ellos no se harán esta semana». Resta ver si hoy o mañana los clubes jugarán encuentros al no haber jornada liguera.

Por último, el Porreres fue tajante: «Queremos expresar nuestro total rechazo ante los actos de violencia hacia los árbitros dentro del terreno de juego. Nuestro apoyo total a los colegiados».