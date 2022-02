El presidente de LaLiga, Javier Tebas, nunca ha ocultado sus preferencias políticas y de hecho ha reconocido abiertamente que en el pasado fue militante del partido Fuerza Nueva, liderado por Blas Piñar, del que llegó a ser portavoz en la provincia de Huesca al comienzo de los años 80.

Sin embargo, pese a su pasado en dicho partido, Tebas no se ve en un futuro participando activamente en política. "Me interesa España, me interesa el futuro de España y tengo clara mi forma de pensar, de ver la vida y de qué es lo mejor para este país, pero no me veo ejerciendo la política activa. Nunca me ha gustado la vida de los partidos", ha explicado a El Periódico de España.

Votante de Vox

En los últimos años, Tebas se ha significado como simpatizante de Vox, lo que le ha granjeado multitud de críticas entre los aficionados al fútbol español. "Yo tengo claro dónde estoy y es público: estuve muchos años sin votar y desde que lo volví a hacer, lo he hecho siempre a Vox", explica.

En esa línea, el presidente de LaLiga defiende que va a "seguir votando a Vox", porque "no creo que lleven ni cuernos ni rabos, como dicen por ahí".

Tebas hace también un alegato en defensa de los votantes del partido que preside Santiago Abascal, en un momento de euforia para la formación radical, tras los buenos resultados que ha cosechado en las recientes elecciones autonómicas de Castilla y León, en las que se ha convertido en la tercera fuerza. Y donde podría entrar en un gobierno por primera vez, si alcanza un acuerdo para ello con el Partido Popular.

Respeto

"Creo además que se debería tener un poco más de respeto a los millones de votantes que tiene Vox. Se dicen cosas de nosotros con las que, personalmente, me siento ofendido: racistas, xenófobos… Cuando la mayoría de los votantes de Vox no somos nada de eso. Si entrase en política, entraría en algo similar a Vox, pero aunque nunca se puede decir de este agua no beberé, no es mi vida", añade el presidente de la principal competición del fútbol español en su conversación con este diario.