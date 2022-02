Tòfol Montiel, nuevo jugador del Atlético Baleares, dijo en su presentación que el proyecto deportivo del club fue lo que le animó a regresar a casa tras su paso por la Fiorentina. «Fue muy rápido todo y sí que es verdad que volver a casa ayudó, el proyecto deportivo del Atlético Baleares me di cuenta enseguida nada más llegar que era muy ambicioso. Por eso, no me lo pensé. Cuando llego me doy cuenta que es un gran club, un equipo con características para ser de Segunda División y nosotros debemos dar ese paso para lograr los objetivos. Lo que busco es un club que su proyecto me ayude y yo le aporte para crecer».

El futbolista, que ya ha jugado dos partidos con su nuevo equipo, aseguró no tener presión: «No pienso lo que le costé a la Fiore, vengo a contribuir, a disfrutar y a poder lograr objetivos. Ha ayudado que mi abuelo sea balearico, está muy feliz. Desde que he llegado el grupo es muy bueno, me han acogido muy bien, teniendo tan buenos jugadores hace que sea difícil para el míster, eso hace que vayamos para arriba», dijo. Tòfol Montiel fue presentado en Hyundai Proa Automoción, patrocinador oficial del club, y, acompañado por Toni Pasqual, jefe de ventas del concesionario, y por el director deportivo Patrick Messow, este destacó la gran polivalencia del jugador procedente de la Fiorentina.