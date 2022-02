Rafael Vilela deja el Palma Futsal. El MFK Tyumen ha abonado la cláusula de rescisión del pívot brasileño, que deja de ser jugador del conjunto mallorquín poco más de dos años después de su llegada a Mallorca. Vilela viajó el lunes a Rusia con permiso del Palma Futsal para pasar el reconocimiento médico con el Tyumen una vez que el club estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión y que ambos habían cerrado un acuerdo para su incorporación inmediata.

La mañana de este jueves se ha cerrado la operación tras el pago de la cláusula por lo que Rafael Vilela deja de ser jugador de la entidad balear para seguir el mismo camino que realizó Bruno Taffy, ex del Palma Futsal, con el que compartirá vestuario en uno de los equipos más poderosos del fútbol sala ruso y candidato a ganar la Champions League esta temporada.

Vilela llegó al Palma Futsal en el mercado de invierno de hace dos años como una de las grandes apuestas del equipo y tras meses de seguimiento permanente. Su enorme potencial, envergadura y agilidad con el balón en los pies sorprendieron desde el primer momento a la dirección técnica del club, que no dudó en convencer al jugador y apostar por traerle a Europa. Desde que aterrizó en España ya demostró sus extraordinarias condiciones para ser un jugador desequilibrante.

Después de varios meses de adaptación, la temporada pasada logró marcar 19 goles y ser el máximo anotador del equipo siendo uno de los jugadores de la temporada en España. En este curso, Vilela ha conseguido marcar tres goles en un año irregular por culpa de los problemas físicos que ha sufrido de forma intermitente. Su salida supone una baja importante a nivel ofensivo ya que pierde a uno de los dos pívots de referencia del equipo. El club finalizará la temporada con la plantilla que tiene actualmente ya que es amplia y de garantías para finalizar la temporada pese a la pérdida importante que sufre con la baja de Vilela.

Vilela: “En el Palma Futsal mejoré como persona y jugador”

El pívot brasileño se despidió esta mañana de la familia del Palma Futsal. Vilela se mostró agradecido al club y a la afición por unos dos años en los que ha dejado goles y buenos momentos. Echando la vista atrás, el máximo goleador del equipo de la temporada pasada, valoró su paso por el cuadro mallorquín y aseguró que vivió "cosas muy buenas en el Palma Futsal" que para él "fueron un aprendizaje muy grande". Aquí mejoré como persona y jugador, este club me hizo muy bien, principalmente en la pista. Llegué como un jugador y estoy saliendo como otro mucho mejor, mejoré todas las cualidades que tenía antes y esto es gracias a Vadillo que me dio mucha libertad para hacer lo que me gusta. También es gracias a mis compañeros porque siempre me dieron confianza y me dejaron hacer todo lo que quiero. Salgo de un club al que le tengo un cariño enorme”, aseguró

Aún así, Vilela reconoció que sus primeros meses en el Palma Futsal fueron complicados, y hasta el play-off exprés, donde marcó su primer gol importante con el equipo, no empezó a coger confianza con él mismo: “El inicio fue difícil. Los primeros seis meses de adaptación fueron terribles, pero a final de temporada luchamos por la liga, pude hacer un gol importante contra ElPozo y después de ahí gané mucha confianza. La temporada siguiente hice diecinueve goles, fue increíble. Y ésta ha sido diferente porque no he hecho muchos goles, tuve lesiones que me atrasaron, pero estoy contento por todo lo que he hecho por este club”, apuntó el pívot.

Vilela se va, pero en Palma queda un equipo que el brasileño califica de “equipazo” y asegura que “esta segunda mitad de temporada va a ser increíble para el Palma Futsal”. El pívot pone destino a Rusia, donde le esperan nuevos retos que afronta con ilusión: “Estoy muy contento porque voy a jugar una Final Four de la UEFA, el campeonato más importante quitando Eurocopa y Mundial. Siempre hablo con mis compañeros que estoy trabajando para este momento, para que cuando me llegue yo esté preparado”, asegura.

Para terminar, Vilela quiso despedirse de su afición, aquella que lo acogió en 2020 y que lo ha visto crecer y hacerse un nombre en la liga española y el mundo: “Muchas gracias por todo, voy a echar mucho de menos a esta afición que me encanta. Un abrazo, ‘obrigado’ por todo”, declaró el pívot en sus últimas palabras como jugador del Palma Futsal.