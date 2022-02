La Tercera se pone hoy al día con cinco partidos

La Tercera División balear se pone hoy al día con la disputa de cinco encuentros que en su día se suspendieron debido a casos de covid. De la jornada vigésimo primera se dirime el Inter Ibiza-Llosetense (16:00 horas), de la vigésimo segunda, el Murense-Platges de Calvià (20:00), Son Verí-San Rafael (16:00) y el Portmany-Mallorca B (16:00); y de la vigésimo cuarta, el Campos-PE Sant Jordi (16:30).

Regional | El Xilvar recibe hoy al Artà y el Cala d’Or al Santa Catalina

La regional mallorquina también disputa hoy dos encuentros aplazados en su día. En Preferente, el Xilvar recibe en Selva al Artà (20:00) y en duelo correspondiente a la décimo octava jornada; y en Tercera, el Cala d’Or acoge a la misma hora al Santa Catalina Atlético B. En la regional femenina, el Recreativo La Victoria se mide, también a las 20:00, al Son Sardina.

Regional | Pons y Mora cogen las riendas del Pla de na Tesa

El Pla de na Tesa de la Regional Preferente ha cambiado de entrenador. El club de Marratxí anunció ayer que el preparador de la primera plantilla, Miki Pujol, deja de ser entrenador del amater para buscar un cambio que permita salvar la categoría y después de que el cuadro blanquinegro, antepenúltimo, haya sumado varios resultados negativos. El club ha apostado por coger a dos entrenadores de la casa. Biel Pons y José Ángel Mora, más conocido por Pika, que estarán hasta final de esta temporada, para que puedan revertir la situación de esta plantilla.

Miki Pujol: «El equipo necesitaba un cambio en el banquillo»

El entrenador Miki Pujol señaló anoche que «el equipo necesitaba un cambio en el banquillo para ver si cambian los resultados». «Fui yo quien decidió está posibilidad al ver que no podía sacar más rentabilidad a la plantilla. Lo más lógico era que lo cogiera otro técnico y Biel Pons tenía mucha ilusión por coger a este equipo. El presidente dijo que ningún problema. No es una salida traumática ya que se hace por el bien del conjunto. No ha sido un cese, todo lo contrario», indicó este empresario.

Tamara Salazar | Bolivia convoca a la jugadora del Son Sardina

Alba Tamara Salazar Zabala, que milita en el Son Sardina, ha sido citada por la selección sub-17 de Bolivia para disputar el torneo CONMEBOL Sudamericano 2022.