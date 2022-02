José Tirado no ocultó este martes la impotencia que le genera la marcha de Rafael Vilela al MFK Tyumen, que pagará la cláusula de rescisión: «Desde hace meses estaban interesados en Vilela y siempre hemos tenido nuestra negativa, no hemos querido llegar a acuerdos porque nosotros entendíamos que Vilela era un jugador muy importante del proyecto. El año pasado lo renovamos por cuatro temporadas, pero también hay momentos que poco se puede hacer cuando un equipo como el ruso, que va a jugar la ‘final four’ de la Champions, poderoso en el fútbol sala mundial, decide tomar la decisión de abonar la cláusula. Y ahí ya no podíamos hacer nada», reflexionó el director general del Palma Futsal, que considera que la marcha del brasileño «es una buena oportunidad para Gordillo», que ya alterna el primer equipo con el filial.

La salida de Vilela trastoca sustancialmente los planes del técnico Antonio Vadillo porque era un jugador clave en sus esquemas, sobre todo ahora que llega el momento decisivo de la temporada, con la Supercopa, la Copa de España y la Liga. Hacía meses que el Palma tenía constancia del interés por el pívot, pero no quiso negociar al considerar que su marcha debilitaría la plantilla. Por eso siempre se remitió a la cláusula. No ha trascendido la cantidad que recibirán los de Ciutat, pero todo apunta a que es una cifra muy alta, que ronda los 150.000 euros. Vilela, que llegó a coste cero en noviembre de 2019 procedente del Copagril brasileño, cuadruplicará en el Tyumen el salario que percibía en el Palma. El pívot, internacional con Azerbaiyán ya que posee la doble nacionalidad, ha ofrecido un sensacional rendimiento como verde pistacho. 🗣 José Tirado valoró en rueda de prensa la salida de Vilela del Palma Futsal#GOPalma#PalmaFutsal2022 pic.twitter.com/eQ9V11RiRL — Palma Futsal (@PalmaFutsal) 15 de febrero de 2022 Por otra parte, el Palma Futsal visita este miércoles a ElPozo Murcia Costa Cálida (19:00 horas / GOL) en el partido correspondiente a la decimotercera jornada de Primera pero que se vio aplazado por los casos de Covid que azotaron a los mallorquines a finales del mes de diciembre. Los pupilos de Vadillo afrontan el encuentro tras jugar dos partidos en cuatro días y antes de visitar el Palau Blaugrana el próximo domingo. Aun así, la plantilla del Palma Futsal encara el partido de este miércoles con la tranquilidad de haber sellado su participación en la Copa de España de manera matemática tras vencer el último encuentro ante Fútbol Emotion Zaragoza. El Palma ya jugará sin Vilela, que ficha por el Tyumen ruso, una baja importante y que el técnico Antonio Vadillo suplirá con los jugadores del filial. Sin ir más lejos, Nando Torres debutará oficialmente en una convocatoria para este encuentro que será un ensayo de las semifinales de la Supercopa de España que se disputará el fin de semana del 26 y 27 de febrero en Jerez. El partido de este miércoles, por tanto, servirá también como primera piedra de toque ante un conjunto murciano que, actualmente, ocupa la cuarta plaza. 📋 La 𝒄𝒐𝒏𝒗𝒐𝒄𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 para el partido de mañana



🆕 Nando Torres @NandoTorres_4 se estrena en la lista con el primer equipo



❌ Vilela causa baja al estar en Rusia con permiso del club#Jornada13#ElPozovsPalmaFutsal#GOPalma#PalmaFutsal2022 pic.twitter.com/chwedPUMlt — Palma Futsal (@PalmaFutsal) 15 de febrero de 2022 🗣 @AVadillo4 y @eloyrojas8 analizaron el momento del equipo antes del partido 🆚 @ElPozoMurcia_FS



🔗 https://t.co/zWm6mEkvVO#GOPalma#PalmaFutsal2022 pic.twitter.com/06nGjXkyLq — Palma Futsal (@PalmaFutsal) 15 de febrero de 2022