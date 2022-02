Las verdades y medias verdades de Luis García

La rueda de prensa ofrecida este domingo por Luis García es la más clara demostración de las contradicciones en las que suele caer el técnico del Mallorca, unas veces por su sinceridad a la hora de hablar, una actitud siempre loable, y otras, simplemente, porque, por lo que sea, no se da cuenta. La principal de ayer es cuando justificó su silencio a la hora de valorar los fichajes de invierno por la trascendencia del partido de Copa del Rey ante el Rayo Vallecano. Si aquel día hizo un mutis que levantó todo tipo de suspicacias, el domingo, la importancia del partido de mañana ante el Athletic no fue obstáculo para que se explayara en lo sucedido hace siete días ante el Cádiz. Si, como parece, está contento con lo que le han traído, no se entiende que no lo dijera cuando tocaba, que es cuando le preguntaron, y se hubiera ahorrado todas las dudas que se generaron en torno a la figura del director deportivo Pablo Ortells.

Ya que habló del Cádiz, recordó una verdad que sí se ha dicho aquí, pero no en la Tacita de Plata, y es que en el penalti que ha levantado tantas ampollas, poco o nada se ha hablado del empujón de Haroyan a Ángel Rodríguez, que es lo que causó el impacto del mallorquinista con el guardameta Ledesma. Ahí estuvo la infracción y no tanto en la entrada del portero al delantero con la rodilla por delante. A diferencia del Cádiz, el Mallorca no se ha pronunciado sobre este tema. Y hace bien porque siempre se corre el riesgo de caer en el ridículo hecho por la entidad andaluza. Al final, la única verdad es que cada uno acaba donde se merece. Hablar de complots y manos negras suena a tiempos pasados que no han de volver. Un lunes bajo presión. Lo que importa ahora es el partido de esta noche ante el Athletic, que llega con una sola derrota a domicilio en toda la temporada, lo que da una idea de las dificultades que se encontrará el Mallorca. El partido llega con la presión añadida de la victoria del Alavés sobre un Valencia muy diferente al de la Copa que obliga a ganar a los hombres de Luis García. Por novena vez en su historia, y octava consecutiva, el Palma Futsal se ha clasificado para la Copa de España tras su victoria en Zaragoza (0-1). Un torneo de prestigio al que aspira a ganar por primera vez. A lo mejor este año es el bueno porque la igualdad predomina en una temporada rara como pocas. Tras un largo año lesionado y muy bien cuidado por el Palmer Palma, el sueco Lundqvist anunció que se va al Oviedo La huida de Lundqvist. La decimosexta derrota del Palmer Palma, ante el Cáceres (87-92), llegó como tantas otras, por un marcador ajustado que siempre, menos una vez, se decanta a favor del equipo rival. No fue el único golpe que recibió el equipo mallorquín. En la rueda de prensa después del partido, el entrenador Álex Pérez desveló que el sueco Lundqvist, uno de los pocos jugadores diferenciales del equipo, había disputado su último partido. El jugador se va al Oviedo. El inesperado anuncio ha sido mal acogido por el club que, resignado, le ha concedido la carta de libertad. Un club, por cierto, que se ha portado de maravilla con el jugador en el largo año que ha estado lesionado. La nota positiva de la jornada fue el arbitraje de dos mujeres, afortunadamente cada vez menos noticia, y con muy buena nota.