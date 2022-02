Joan Mir (Suzuki) destacó que la segunda jornada en el circuito indonesio de Mandalika fue «ajetreada» ya que sufrió «un poco con la electrónica» y no pudo dar demasiadas vueltas, porque necesitaban «más tiempo para solucionar los problemas». El piloto mallorquín de Suzuki, que acaba contrato este año, firmó el quinto mejor crono del día, pese a una caída, sin consecuencias, que sufrió en la curva 11 del trazado.

Mir señaló que les faltaban además algunos miembros del equipo debido al aislamiento tras ser positivo por covid, lo que hizo «más difícil el día», aunque finalmente «se encontró el camino».

«En general me siento fuerte con la moto, pues he trabajado mucho con el neumático medio y cuando he puesto el blando he notado una gran mejoría en cuanto al agarre y he podido ser rápido», señaló Mir.

El piloto de Suzuki reconoció no haber trabajado mucho en la vuelta rápida. «Cuando tengo que sacar un tiempo, más o menos lo saco de momento y eso está bien, porque tener esa seguridad es importante, pero hoy, sobre todo, hemos trabajado sobre todo en adaptar la electrónica de la moto a esta pista».

«Nos ha costado mucho más de lo normal, porque normalmente entre salida estás diez minutos en el box y vuelves a salir, pero ha habido veces en las que hemos tenido que estar bastante tiempo dentro y no me he centrado especialmente en la vuelta rápida pero creo que todo el mundo ha hecho varios intentos hoy y esto ha hecho que los tiempos empiecen a ser rápidos», aseguró.

No obstante, el piloto de Suzuki aclaró: «De los test hay que fiarse un poco, pero no tienen nada que ver ya que hay veces que hemos hecho buenas pretemporadas y luego hemos sufrido más y no confío mucho en que algunas motos parece que estén sufriendo y realmente no lo están, y otras motos que parece que van bien luego igual no van tan bien».

«Los test son muy orientativos, es verdad que hemos mejorado, en velocidad punta empezamos a estar siempre con alguna de las dos motos entre los diez primeros y esto es importante, más con tantas Ducati en pista, pero estoy contento con el paso que se ha dado en el motor», aseguró el piloto de Suzuki.

«Esto también está haciendo que cueste adaptar un poco la electrónica, porque llegamos sin información a esta pista, es nueva y sólo es el segundo día, pero ya se está rodando rápido y hay que adaptar muy rápido la electrónica, pero estoy contento con los pasos hacia delante que estamos dando y creo que llegaremos preparados a Qatar», afirmó convencido el campeón del mundo de MotoGP de 2020.