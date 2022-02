Mancuso dio el triunfo al Palma Futsal a solo tres minutos del final en un partido que empezó de forma fabulosa, pero que se complicó demasiado en la segunda (4-3). Este triunfo en el Palau de Son Moix acerca a los mallorquines a la Copa de España a falta de dos partidos para el desenlace.

Cuatro tarjetas amarillas en los primeros cinco minutos fueron buena prueba de la intensidad con la que entraron baleares y andaluces sobre el parqué. Aun así, el Palma Futsal era el que generaba más. Higor y Vilela se toparon con Álex en los primeros compases del encuentro, pero los de Vadillo ya hicieron una demostración de intenciones. La presión e insistencia del cuadro mallorquín daría rápido sus frutos. Una internada de Vilela en banda derecha, deshaciéndose de su par, terminó con un pase al segundo pase donde Nunes la empujó.

El partido rebajó tensiones y entró en calma. Eloy Rojas e Higor gozaron de una clara ocasión para doblar ventajas en el marcador, pero el pase del ala se le quedó largo al brasileño y no pudo llegar bien para rematar. Aunque, eso sí, a la próxima que tuvo no perdono. Mismos protagonistas. Eloy Rojas regateó a su par en banda, pase al segundo palo donde esperaba un Higor que resolvió de una manera brillante. Taconazo para enviar a la red y poner el segundo gol en el electrónico en lo que estaba siendo una primera mitad excepcional por parte de los de Vadillo. La fiesta no parecía tener fin y el Palma Futsal anotó el tercero. Cainan recogió un rechace en el interior y no perdonó. Tercero de un cuadro balear que estaba disfrutando sobre la pista.

Cuando todo parecía abocado al descanso, un doble penalti a favor de Jaén les sirvió para recortar distancias. Carlitos colocó el balón donde no pudo llegar Barrón e instauró el 3-1 antes del descanso. La segunda mitad arrancó con intensidad y con un Jaén dispuesto a amargar la fiesta al Palma Futsal. Tras unos minutos de tanteo, Mauricio recortó distancias y acercó a los andaluces en un dos contra uno frente a Barrón.

Los visitantes se ponían a un solo gol de los baleares y aún quedaba toda una segunda parte que se presumía de infarto. El Palma Futsal intentó reaccionar con largas posesiones para instaurar su propio ritmo de juego, aunque los andaluces se mostraban muy sólidos. En una de las ofensas visitantes, los de Vadillo cometieron una falta a siete metros que se convertiría en un golpe duro. Carlitos le pegó con suavidad y batió a Barrón. Jaén había igualado al Palma Futsal remontando los tres tantos iniciales de los baleares.

El mazazo dejó noqueado a los locales durante varios minutos en los que, a pesar del gol, intentaron seguir con su juego. El Palma Futsal no conseguía ver puerta y el tiempo corría en su contra. Ya montados en la épica y con un pabellón entregado para la causa, los de Vadillo se volcaron en ataque, volvían a demostrar la frescura de la primera mitad y, como dice ‘El Negro’, el popular ‘speaker’ en Son Moix, “hay perfume de gol”. Y el gol llegó, a la épica. Mancuso recibió un pase de Chaguinha, el brasileño se giró y, casi desde el punto de doble penalti, envió el balón directamente a la escuadra para sentenciar el encuentro.

- Palma Futsal: Barrón, Tomaz, Nunes, Eloy Rojas e Higor. También jugaron Chaguinha, Mancuso, Marlon, Cainan y Vilela.

-Jaén Paraíso Interior: Álex, Aicardo, Antonio, Míchel y Petry. También jugaron Mauricio, Carlitos, Mancha y Brandi.

- Goles: 1-0 D. Nunes (min. 15); 2-0 Higor (min. 12); 3-0 Cainan (min. 17); 3-1 Carlitos (min. 18); 3-2 Mauricio (min. 24); 3-3 Carlitos (min. 29); 4-3 Mancuso (min. 37)

- Árbitros: Mayo López y Panadero Díaz-Concha. Amonestaron a Eloy Rojas, Tomaz, Mancuso, Cainan, Chaguinha y Vadillo por parte del Palma Futsal y a Mauricio, Petry y Míchel por parte de Jaén Paraíso Interior.

- Pabellón: Palau Municipal d’Esports de Son Moix. Partido correspondiente a la decimocuarta jornada de LNFS. 2.500 espectadores.