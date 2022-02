El partido ante el Granada llegaba a su tramo final cuando, en el minuto 74, Marco Asensio le dio al balón de forma violenta para batir a Maximiano y dar al Real Madrid un triunfo que le consolida en el liderato de Primera. El futbolista mallorquín, que cumple su sexta temporada en el club blanco tras abonar Florentino Pérez 3,9 millones de euros al Mallorca, asumió galones y, ante la ausencia de Benzema por lesión y Vinicius por sanción, resultó decisivo para su equipo.

Con este gol, Asensio, que se quitó la camiseta en la celebración -lo que le costó una tarjeta-iguala su temporada liguera más goleadora desde que llegó al club, seis dianas, las mismas que en el ejercicio 2017-18. Si se cuentan todas las competiciones, son ocho ya los goles del jugador de Calvià, con lo que ya es el tercer artillero del equipo tras los 17 de Benzema y los doce de Vinicius.

Marco Asensio definió al final del partido su gol al Granada como «un gran gol marca de la casa». Y lo explicó en Real Madrid Televisión de la siguiente manera: «Intento colocar bien el balón, que salga potente y si puede ser que haga algún extraño para que engañe al portero, que no se espera el golpeo. Ha sido un gran gol. La celebración significa una victoria importante, es especial marcar en el Bernabéu, que ha apretado mucho y se lo quería devolver de esa manera», afirmó.

El mallorquín agradece la confianza a Ancelotti, lo que no siempre ha sido así: «Me insiste en que participe mucho en el juego y que cada vez que tenga oportunidad dispare a puerta. Hoy lo he intentado muchas veces y estoy contento por la confianza que me da Carlo, es importante para mí».

"Marco Asensio tiene una piedra en los pies, tiene compromiso, es serio", afirma Ancelotti

Por su parte, Ancelotti elogió la capacidad en el disparo lejano de Marco Asensio y su compromiso: «Tiene una piedra en los pies». «Asensio es muy importante, no por cómo se llama si no por lo que está haciendo esta temporada. Ha marcado muchos goles, tiene compromiso, trabaja bien, es serio. Titular o no, no lo sé, es importante y hemos ganado por su mejor cualidad, el tiro», dijo en rueda de prensa. «Ha vuelto esta temporada con más confianza después de un periodo difícil con las lesiones. Lo está haciendo muy bien, no necesito decirle que tiene que tirar, él sabe muy bien que tiene una piedra en los pies que le hace muy peligroso. Ha marcado y ha tenido un compromiso defensivo muy importante para el equipo», añadió el técnico.

Asensio, que cumplió 26 años el 21 de enero, tuvo que empezar de cero tras romperse el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la rodilla izquierda en julio de 2019 durante la concentración del equipo en Estados Unidos. Estuvo seis meses de baja y mucho más tiempo en ponerse en forma y recuperar la confianza perdida. Este contratiempo supuso un antes y un después en su carrera. La pasada temporada fue para olvidar, con muy malos números con Zidane que influyeron en la decisión de Luis Enrique de no convocarle para la Eurocopa. En cambio, sí fue a los Juegos de Tokio, donde se colgó la medalla de plata.

Esta temporada compitió por el puesto con Rodrygo y Hazard -Bale está marginado-, hasta que en diciembre dio positivo por covid. En total acumula 1.225 minutos, con 36 remates, 26 entre los palos. Promedia 2,6 remates cada 90 minutos. El último, de tres puntos, quién sabe si decisivos.