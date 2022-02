"Quiero ir a por el Mundial". Izan Guevara, que espera que este año "lleguen más victorias" se ha encargado de ponerse el listón lo más alto posible a solo doce días de realizar en Portimao los test oficiales previos a poner rumbo a Catar, donde se celebrará el primer Gran Premio de la temporada en el circuito de Losail. "Mi objetivo principal este año es ir a por el Mundial. Iremos carrera a carrera, intentando ser regulares y puntuar lo máximo posible para lograr el objetivo", ha apuntado el piloto de GasGas Aspar Team.

El piloto mallorquín, que vivirá su segunda temporada en la categoría de bronce del motociclismo, aguarda con ganas ponerse ya a competir. "Después de terminar en Valencia con buen sabor de boca ya hay ganas otra vez de competir. El 17 y 18 de febrero tenemos test en Jerez. El 18 iremos a Portimao, donde haremos los test oficiales los días 19, 20 y 21. Y de ahí ya a Catar para preparar la primera carrera", ha explicado en rueda de prensa.

Una de las claves para esta temporada será saber mantener la calma en momentos clave y no arriesgarse a caer el suelo. "Las carreras son bastantes locas. Tendré que tener momentos de calma y de mantener la cabeza fría. No tengo que arriesgarme a ciertas situaciones o adelantamientos en carrera. Espero que tengamos un poco de suerte y que no nos tiren muchos pilotos", ha destacado.

"Se nos ha acabado el comodín de rookie, tenemos que quitarnos eso. Este año vuelven carreras que en 2021 no estaban. Meten un circuito nuevo en Indonesia, en la segunda prueba, y nadie lo conoce. Tenemos ahí una posibilidad que podemos exprimir bien. Vuelve Argentina, vuelva la gira asiática… La temporada pasada demostramos que en circuitos nuevos estuvimos muy fuertes y esperamos seguir igual", ha añadido acerca del regreso del calendario habitual tras un año condicionado por la covid.

"Mis circuitos favoritos son los de España, los conozco desde los 12 años que comencé a rodar. En Austin ganamos el año pasado pero este año va a ser diferente. Han arreglado baches en la pista. Creo que lo puedo hacer muy bien en la gira asiática", ha vaticinado.

Sergi García, Jaume Masià, Deniz Öncü… Son varios los pilotos que pronostica que estarán en la pelea por el título, sin olvidar a los nuevos 'rookies'. "Suben 11 'rookies', así que esperamos que no salga uno como Pedro Acosta y nos deje un poco a los demás. En la pelea por el Mundial va a haber 6 o 7 pilotos tranquilamente. Está mi compañero de equipo Sergio García, Jaume Masiá, viene Deniz Öncü que acabó muy fuerte la temporada… Va a estar interesante", ha pronosticado.

En una categoría tan igualada como Moto3, Izan espera que las modificaciones hechas en la aerodinámica de la moto le ayuden: "No pueden hacer mejoras en chasis o motor hasta 2024 por reglamentación, pero sí han mejorado en la aerodinámica para ver si damos un paso adelante".

Uno de los objetivos que también se marca es ser mucho más competitivo en la clasificación previa a la carrera: "Intentaremos ser muy rápidos a una vuelta y gestionar bien las clasificaciones. Y luego en carrera, hacer un buen setting para estar en el grupo delantero e intentar tirar un poco, intentando romper el grupo para que no haya muchos pilotos y tener opciones de podio".