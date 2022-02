La calculadora psicològica del Palmer Palma, per J.M.Arbucias

A la roda de premsa posterior al partit que el Palmer va disputar contra el Granada, n’Àlex Pérez va analitzar i valorar l’actuació de l’equip. També va parlar de futur, del futur immediat, de la permanència i va revelar els comptes que han fet en forma d’itinerari que poden conduir a salvar la categoria. Evitar el descens, després d’haver jugat disset partits i haver aconseguit només dues victòries, és una missió difícil, possiblement molt difícil. Ara bé, els dos tècnics creuen que és possible.

En aquestes dues temporades l’optimisme sempre ha acompanyat els dos entrenadors, fins i tot, en els moments delicats. I ara l’equip viu el més compromès des que el club va apostar per ells. És cert que a la temporada passada van viure un inici preocupant, amb més derrotes que victòries, però posteriorment la truita va girar i acabà essent l’equip revelació de la competició. Enguany la situació és molt més fràgil i crítica, però n’Àlex i en Pau segueixen amb la il·lusió, l’esperança i el convenciment que la història d’aquest curs no acabarà essent un drama i sí tindrà un final feliç.

Aquest entusiasme que omple les declaracions dels tècnics i el seu dia a dia, s’ha de traslladar a tots els actors de la pel·lícula i els que ocupen un lloc protagonista són els jugadors. La permanència només es pot assolir si els jugadors creuen que és possible i actuen de manera responsable i conseqüent.

Per involucrar els jugadors no basta dir que la possibilitat de la salvació és creïble o que encara queden moltes jornades. Es necessiten evidències. I n’Àlex i en Pau han fet servir la ‘calculadora psicològica’. En primer lloc la part purament matemàtica d’aquesta calculadora recorda que resten disset partits. Poden ser suficients si la reacció és imminent. Queda mitja lliga. Aritmèticament és possible. Ara bé, i aquí entra l’altre aspecte, el més psicològic i mental. Les persones quan volen aconseguir un objectiu que està lluny o molt lluny, per poder creure que es pot abastar, fan servir aquest recurs, reclamen fites menors, clarament plausibles i versemblants, que, superades una darrere l’altra, condueixin a la meta, al propòsit final. Per això, n’Àlex Pérez a la roda de premsa va manifestar que el pla que l’equip s’havia traçat passava per crear blocs de tres partits i guanyar-ne dos de cada tres...

Quan aquesta estratègia es va posar en pràctica, restaven vint encontres; per tant, sis blocs de tres més els dos partits ajornats de la primera volta. Els números són clars: si es guanyen dos de cada agrupament – no comptabilitzem els dos ajornats – s’arribarà a un total de dotze victòries. Dotze més dues, que són les que ara tenen, en fan catorze. Tot indica, si el desenvolupament de la competició és normal, que amb aquest nombre de partits guanyats la permanència no perilla; fins i tot és possible que no en calguin catorze, de partits guanyats.

A la mateixa compareixença informativa el preparador de l’equip mallorquí també va reconèixer que l’objectiu del primer bloc – partits de Valladolid, Melilla i Granada – no s’havia complert, perquè només havien sumat una victòria, contra Melilla, i això obligava a fer un ple a un bloc posterior.

La flama de la permanència ha de continuar viva. El fet que recentment s’hagin incorporat jugadors nous, independentment de la seva qualitat i vàlua, afavoreix l’esperança. És ben humà que els jugadors que són de l’equip des del principi de temporada, després de sofrir tantes derrotes, puguin desanimar-se i que els nous, que no han patit tant, tinguin la seva moral més intacta. Per això, els dos entrenadors han fet servir no només l’argumentació numèrica, també han fet ús d’aquesta estratègia mental i psicològica per continuar lluitant per un objectiu factible.