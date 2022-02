El mallorquín Augusto Fernández ha sido operado del pulgar izquierdo tras sufrir una caída en el entrenamiento que disputaba ayer jueves. El piloto del Mundial de Moto2 ha sido operado por el doctor Mir en la Clínica Dexeus y en breve iniciará la rehabilitación, para intentar estar en condiciones de arrancar la temporada.

“¡Hola a todos! Ayer entrenando sufrí una caída y me hice una fractura extra-articular en el primer metacarpo del pulgar izquierdo. Quiero agradecer al Dr. Mir y a todo su equipo por la operación y el increíble trabajo como siempre. ¡Con muchas ganas de empezar la recuperación!”, ha publicado el piloto mallorquín del equipo Red Bull KTM Ajo en sus redes sociales este mediodía.

“Está claro que no será fácil, pero se presenta un buen año y tengo que luchar por el título, no me marco otro objetivo”, admitió el mallorquín, de 24 años, en una comparecencia ante los medios el pasado 18 de enero, en lo que fue el primer acto de Augusto Fernández con vistas a una temporada 2022 en la que intentará hacer valer su experiencia en un Mundial de motociclismo en el que ya lleva casi cinco años.

El piloto de Pina, que esta temporada competirá con los colores del equipo Red Bull KTM Ajo tras su andadura en el Marc VDS, tiene un mes de plazo para ponerse a punto con vistas al inicio del Mundial de Moto2, que arranca el próximo 6 de marzo en Catar. Antes, del 19 a 21 de febrero deberá afrontar los tests oficiales, en Portimao (Portugal).