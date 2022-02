Es mallorquín y es el más grande

Este domingo disfrutamos una vez más de una victoria de Rafa Nadal en el Grand Slam del Open de Australia, después de remontar dos sets en contra y más de 5 horas de partido, lo que le llevó a ser el jugador masculino con 21 títulos, el mejor de la historia.

Rafa ha sido portada de toda la prensa mundial, no solo deportiva, sino también abriendo las noticias en todas las televisiones, emisoras de radio, etc., ensalzando su victoria deportiva, pero de una manera muy especial su persona y sus virtudes como deportista de élite (fuerza mental, sacrificio, perseverancia, superación y sobre todas humildad).

Piensen lo que ha sido capaz de hacer, seis meses sin entrenar con un hueso roto de su pie; pasar el covid quince días antes de irse a Australia; que en Navidad no sabía si volvería a jugar y va allí y gana. Increíble.

Leer o escuchar sus declaraciones antes o después de los partidos son siempre un ejemplo para todos. Nunca una palabra sin sentido, siempre un respeto hacia el adversario, gane o pierda. Hoy que vivimos en un mundo donde las redes sociales nos enseñan a los influencers, (con todos sus pros y sus contras) tenemos a un Rafa que sí es el mejor comunicador pues nos transmite unos valores positivos y ejemplarizantes.

Llevo más de cincuenta años en el tenis, he asistido a muchísimos torneos, Grand Slams, Copa Davis, y siempre me ha llamado la atención el cariño que le tiene el público a Rafa. Cuando él juega, la pista se llena, termina de jugar y ya en el siguiente partido siempre hay menos; su juego, sus gestos, su mentalidad, su esfuerzo y sobre todo su comportamiento (nunca le he visto romper una raqueta) hacen que la gente se enganche, apoye y le admire.

Dejo ya para el final su condición de mallorquín. Sinceramente creo que no somos conscientes, ni hemos sabido valorar lo que representa Rafa para Mallorca. Es nuestro mejor embajador, el que mejor nos representa a nivel mundial. Los políticos de nuestra Comunidad se limitan a una palmadita o un tuit, creo que Rafa se merece mucho más. A qué esperan. Le podrían poner su nombre al Aeropuerto de Mallorca, por donde pasan tantos millones de personas que admiran a nuestro Rafa. Ni siquiera le han puesto una calle o una plaza a su nombre. De verdad no lo entiendo.