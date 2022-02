Las castañas del cucurucho

N o hay manera. Por cada una buena, salen tres malas. No es la elección de castañas en un cucurucho navideño, no, es la valoración de los partidos del Mallorca que en algunos casos como el de Vallecas, sí son una castaña.

El equipo de Luis García Plaza no se asienta, no encuentra una línea editorial, va dando versiones de lo más dispar partido tras partido sin crearse una imagen propia que sí tuvo en el inicio de la temporada.

Ahora ni crea ni destruye. La contundencia en defensa se ha traducido en penaltis varios de Franco Russo, el centro del campo se ha olvidado de la creación, las bandas no existen y en ataque la capacidad goleadora deja mucho que desear.

Me gustó Muriqi, todavía no sé si me gustó Giovanni, y Sergio Rico estuvo bien. Ese es mi escueto análisis de los nuevos porque respecto a los que ya estaban solo puedo añadir que aún no sé quién es Hoppe, por ejemplo.

La Copa ya no es una excusa y para afrontar lo que queda de Liga hay que ponerse las pilas porque con este ritmo de juego y resultados, me temo lo peor.