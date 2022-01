La prensa mundial se volcó este lunes con la gesta conseguida por Rafa Nadal en el Abierto de Australia, con la conquista de su 21 título de Grand Slam. Además de los rotativos españoles, que se volcaron con el mallorquín con un gran despligue de páginas, la prensa internacional también dio honores de portada a Nadal.

La prensa francesa está plagada de superlativos como «marciano» o «fenómeno» este lunes. «El Marciano» es el título que ocupa toda la portada de L'Équipe, que habla de un «Nadal fenomenal» que «al término de un duelo dantesco de más de cinco horas, derrotó a Medvedev y conquistó su título 21 en un Gran Slam, récord absoluto para un hombre».

La gesta de Nadal fue portada en los periódicos británicos como The Guardian y el Financial Times. «Nadal, el más grande de toda la historia», dice el Daily Telegraph en su portada, acompañando el texto con una foto del balear con los brazos en alto. The Independent da la mayor parte de su portada a una celebración de Nadal, junto al texto «Nadal rompe el récord con una épica victoria», mientras que The Guardian escribe «El hombre de la historia. Nadal vuelve del precipicio para ganar un 21 de récord».

Los diarios italianos dedican sus portadas a la hazaña de Nadal, y le define como una «leyenda», «épico», «eterno», además de elogiar su juego limpio. «21 veces Nadal», es el titular elegido por La Gazzetta dello Sport. «Nadal en la leyenda» ocupa la portada de Corriere dello Sport. El turinés Tuttosport apuesta por una sola palabra: «Eterno».