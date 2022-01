El Palma Futsal ya conoce sede y fecha para su estreno en la Supercopa de España. Será en el Palacio Municipal de los Deportes de Jerez de la Frontera los días 26 y 27 de febrero. El Palma Futsal se enfrentará en una Final Four al Barça, Movistar Inter y ElPozo Murcia Costa Cálida. Los emparejamientos de los encuentros aún están por determinar.

La RFEF comunicó este martes por la tarde la sede donde se disputará la Supercopa de España de fútbol sala. El lugar elegido es Jerez de la Frontera y su Palacio Municipal de los Deportes, en candidatura conjunta con la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y la Real Federación Andaluza de Fútbol. La competición se disputará el último fin de semana de febrero, los días 26 y 27, cuando Palma Futsal, Barça, Movistar Inter y ElPozo Murcia Costa Cálida medirán sus fuerzas en un nuevo formato de esta competición que consistirá en una Final Four. El Palma Futsal participará en esta nueva Supercopa de España debido a la segunda posición en la que logró finalizar la liga regular la pasada temporada. Aún no se conocen los partidos de las semifinales, aunque se conocerán tras realizarse un sorteo puro en el que no habrá restricciones en los cruces.

Es la primera vez que el conjunto mallorquín disputará esta competición y con ver los nombres de los tres rivales ya habla de la envergadura del título. Los de Vadillo reanudarán sus partidos oficiales a mediados de febrero y esperan poder preparar bien una Supercopa que ilusiona al plantel y a la afición. La disputa de esta Final Four no es más que un premio a la gran liga regular que realizó el equipo el curso anterior y el mérito de lograr finalizarla en segunda posición. De esta manera, el Palma Futsal está a dos partidos de conseguir el primer título de su historia y de arrancar esta segunda parte de la temporada de la mejor manera posible.