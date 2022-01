Iddrisu Baba está de vuelta. El centrocampista del Real Mallorca ha regresado de Camerún tras su participación en la Copa África y este martes se reencontró con todos sus compañeros en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio. El jugador de 26 años fue la gran novedad en el entrenamiento que el equipo dirigido por Luis García realizó ayer en las instalaciones deportivas de Son Bibilini con las vistas puestas ya en el partido que afrontan la semana que viene de Copa del Rey frente al Rayo Vallecano.

La participación de Baba en el torneo continental ha sido efímera. El futbolista bermellón se lesionó en el segundo partido de la fase de grupos que enfrentó a Ghana frente a Gabón. El jugador ya no pudo ayudar a sus compañeros en el último encuentro frente a Comores, partido que acabó en derrota para los ‘Black Stars’ y que supuso su eliminación. Baba regresó el sábado a la isla, pero no fue hasta este martes cuando se reencontró con sus compañeros. Todavía no se conoce el alcance de su lesión, «pero no parece muy grave», apuntó Luis García.