El Valladolid examina al ‘nuevo’ Palmer Palma

El ‘nuevo’ Palmer Alma Mediterránea Palma visita esta tarde (19:00 horas) la cancha del Valladolid con la intención de sumar una victoria que sea el inicio de una dinámica positiva de resultados, que le permita encarar la segunda vuelta de la fase regular de la LEB Oro con mayor optimismo.

Con este encuentro se cierra la primera vuelta, si bien restan pendientes dos encuentros aplazados por la pandemia, el de Cáceres y Lleida. Ambas escuadras jugaron este miércoles pasado y fueron derrotadas con claridad, el Valladolid cedió como local ante el Prat y el Palma, en Oviedo.

A los blanquivioletas, que están rozando la zona de descenso, la derrota les dolió. Roberto González, su técnico, se mostró decepcionado después del encuentro y pidió perdón a la afición por la mala imagen que mostró su equipo, llegando a afirmar que habían jugado «sin alma». Es de esperar que ante los mallorquines quieran lavar su imagen y ello les hace más peligrosos.

Por su parte, la lectura que Pau Tomás hizo de la derrota del Palmer Palma fue muy diferente. Alabó el trabajo realizado por sus pupilos, que tuvieron que encarar un partido muy exigente con una reducida rotación y que puso contra las cuerdas a uno de los mejores de la Liga.

Pau Tomàs: «Vamos con la máxima ilusión, con las garantías de competir» «Vamos con la máxima ilusión, con las garantías de competir y con ese punto de madurez que creo hemos logrado con los fichajes», explicó ayer Pau Tomàs. «Matemáticamente hay opciones y las esperanzas siguen siendo las mismas», indicó sobre las posibilidades de lograr la permanencia. «Afrontamos la semana trabajando para poder sacar los partidos y la esperanza no ha decaído, más bien lo contrario», añadió Tomàs, que agregó: «Los jugadores son los primeros que están con esa esperanza y ganas de demostrar que son buenos jugadores». «Nos hemos marcado una serie de pequeñas metas a lograr y, a partir de ahí, tratar de sacar la categoría», concluyó.

Los de Ciutat afrontan el partido en el Polideportivo Pisuerga con la incógnita del rendimiento de sus nuevas incorporaciones, del rol que desempeñarán en el grupo Brown, Marinov y Cosialls. Calidad y experiencia no les falta. Permitirán que la rotación de jugadores sea más amplia, pero con ello no basta. El equipo necesita puntos, experiencia y equilibrio y ellos son los encargados de paliar estos déficits que tanto han lastrado al cuadro isleño. En la pista del Valladolid tienen que empezar a demostrar que el club no se ha equivocado al ficharles.

Solo dos triunfos locales

Los del Pisuerga, con Wintering, De la Fuente y Pippen como principales amenazas, hasta la fecha han disputado siete partidos como locales y tan solo han conseguido dos triunfos.

Para apoyar al equipo y mejorar la asistencia de público, la directiva vallisoletana ha decidido bajar los precios de las entradas y ha regalado una invitación a sus socios.