Con la experiencia que aportan sus casi cinco años en la categoría intermedia, con la ilusión creada después de algunos sueños frustrados y a bordo de un equipo que ha dado muchísimo que hablar. La temporada de Augusto Fernández en Moto2 se presenta de lo más ilusionante y así lo ha reconocido el piloto mallorquín este mediodía en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Nivia Born Boutique Hotel de Palma a falta de mes y medio para que dé inicio el campeonato en Qatar: “Está claro que no será fácil, pero se presenta un buen año y tengo que luchar por el título, no me marco otro objetivo”.

Con las ideas claras y sin renunciar a nada. Augusto Fernández es ya uno de los veteranos de la parrilla en la categoría intermedia. El piloto de Pina se enfunda esta temporada los colores del equipo Red Bull KTM Ajo y dice adiós a su andadura en el Marc VDS, donde nunca acabó se sentirse del todo cómodo: “Equipo nuevo, vida nueva. He querido hacer un cambio radical y confío totalmente en la gente del KTM. En lo que se refiere a la moto, no vi muchas diferencias con respecto al año pasado, pero como equipo sí que tienen una forma diferente de trabajar. Hay mucha gente detrás, que supervisa y ayuda y esa primera toma de contacto con los técnicos me gustó mucho”. Este año el Mundial contará con 21 estaciones. En principio se pretende llegar a esa normalidad tan ansiada. “Queremos volver a correr en Asia, que todo vuelve un poco a sus inicios”, argumentaba Augusto. El 6 de marzo echa a rodar el campeonato en Qatar, pero antes Augusto podrá probarse en unos entrenamientos libres en Jerez y ya en Portimao en la sesiones oficiales: “Esto está a la vuelta de la esquina. Hay que intentar llegar a la primera carrera del año al 100%, pero también soy consciente de que, aunque quiera ganar el Mundial, este no se va a resolver en Qatar. El año pasado, durante varias carreras, tiré todo el trabajo por los suelos a las primeras de cambio por querer conseguir un buen resultado. Eso es algo que tengo que cambiar y que tendré muy en cuenta”. En la parrilla habrá rivales de todos los colores. El principal, si cabe, lo tendrá al otro lado del muro. Pedro Acosta, campeón en 2021 de Moto3, formará en el mismo equipo que el piloto mallorquín. Augusto le sitúa como uno de los serios candidatos al título. “Lo bueno de este equipo es que compartimos mucha información, en ese sentido son muy abiertos. Pedro llega a Moto2 tras hacer una temporada impresionante y sé que estará ahí. Será un rival muy fuerte, tiene mucho nombre y viene apretando muy fuerte. Todavía no está en los tiempos que marca la categoría, pero somos conscientes de que no tardará mucho en marcarlos”, reflexionó Augusto. Pero es que, además de Pedro Acosta, “seguro que hay muchos más pilotos que estarán ahí luchando por los puestos de arriba”. “Moto2 es así, una categoría muy abierta. Habrá que poner especial atención a lo que haga, por ejemplo, Arón Canet, que también cambia de equipo y se va al Pons. Tendremos que fijarnos en lo que haga Navarro y por supuesto vigilar a Sam Lowes, además de todas las sorpresas de rookies que puede haber. Serán muchos los pilotos que lucharán en la parte de arriba y yo espero ser uno de ellos”, reconoció el piloto de 24 años. Augusto ha evitado hablar de futuro, “aunque siempre he deseado poder correr en MotoGP”. El piloto del Red Bull KTM Ajo quiere dejar por ahora todos esos pensamientos de lado y centrarse “únicamente en la temporada de Moto2”. “Siempre se habla de movimientos, es normal, pero yo tengo todas mis fuerzas puestas en esta temporada. Tengo muchas ganas de vestir estos colores y demostrar, luego ya se verá qué pasa. Estar en un equipo tan fuerte como este es evidente que te abre las puertas, pero eso ya es futuro y no quiero hablar de ello”, sentenció.