No había una carrera popular en la que Antonio no estuviera presente. Corría, a su ritmo, constante pero incesante y siempre, siempre, recibía los aplausos, merecidos, en la línea de meta. Durante años se ganó el cariño del mundo del atletismo balear, pero hoy la noticia de su fallecimiento ha sorprendido a propios y extraños. A los 68 años, la Federación Balear de Atletismo ha comunicado que Antonio Pérez Rodríguez, el ‘Brother’, “nos deja tras varios días ingresado en el hospital por Covid”.

Las carreras populares sin Antonio ya no serán lo mismo. No era el más rápido, pero era el que siempre estaba ahí. Animando a los más jóvenes, carismático y con una constancia inquebrantable. No había fin de semana en el que no participará en alguna carrera de las muchas que se celebraban a lo largo y ancho de la isla.

Los atletas de la isla ya no volverán a disfrutar de su sonrisa, pero a buen seguro recordarán con cariño los kilómetros que alguna vez compartieron con él. La Federación Balear ha recordado su figura con un emotivo mensaje que ha compartido en las redes sociales. “Que descanse en paz”.