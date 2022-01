El Mallorca juvenil jugará la copa del Rey tras ganar al Girona

El Mallorca juvenil de División de Honor, que derrotó ayer por 1-0 al Girona con gol de Pablo Moyá tras un preciso pase de Pau Vila, jugará la Copa del Rey tras finalizar la primera vuelta de la competición entre los cuatro primeros en el grupo tercero de esta máxima categoría nacional juvenil. El grupo rojillo alineó a Quevedo, Carles, Moyá, Leo M., Pere Haro, Plomer, Campins, Pau Vila, Quetglas, Ramis y Calcagno.

Juvenil Honor. Triunfo escolar y derrota balearica

Los otros dos representantes de Mallorca en Honor tuvieron suerte diferente. El Atlético Baleares no podía con la superioridad del potente Espanyol y cayó por 4-0; y el San Francisco consiguió un importante triunfo para la permanencia en el feudo del Cerdanyola (1-2).

Primera Femenina. Empezó la segunda vuelta de la Liga

Comenzó la segunda vuelta de la competición en la Primera Nacional femenina con distinta suerte para los equipos de Mallorca. El Son Sardina no pudo jugar al suspender su duelo ante el Sant Lluís en Menorca. El Atlético Baleares seguirá segundo tras la caza del líder Europa tras vencer sin problemas al Vic Riuprimer por 3-0 y el Collerense cayó con el Riudoms por 3-2.

Despedida. El tanatorio y funeral de Nofre Riera, hoy

La despedida de Nofre Riera, director de contenidos e impulsor de la web futbolbalear, fallecido de manera repentina la semana pasada, será hoy en Manacor. De 09:00 a las 14:00 horas en el tanatorio Parc de l´Auba (carretera en dirección a Felanitx, Camí de Son Coletes, s/n,); y su funeral se celebrará a las 19:45 en la Parròquia Nostra Senyora dels Dolors (Plaça del Rector Rubí de Manacor).

Homenaje. La UD Arenal agasaja a Juanito García

En los prolegómenos del encuentro de Primera Regional entre el UD Arenal y Athlètic Huialfàs, que finalizó con empate a uno, se rindió un homenaje al campeón de España, Europa y del mundo de Kick Boxing, el mallorquín Juanito García (1975). Se le hizo entrega de sendas placas por parte de Simó Adrover, regidor de Esports de Llucmajor, y Yoyo Gómez, presidente del UD Arenal, en reconocimiento a su trayectoria y por los títulos conseguidos. Además, junto con sus hijos efectuaron el saque de honor al tiempo que lucían los cinturones que le acreditaron sus tres títulos mundiales de Kick Boxing, informa B. Vich.

Base. El Platges finaliza con éxito su campus de Reyes

El Platges de Calvià finalizó con gran éxito el Campus de Reyes 2022, que se ha desarrollado la semana pasada en el campo de Magaluf y al que han asistido niños y niñas de distintas edades para perfeccionar su táctica y técnica. La organización corrió a cargo de Carlos Ruiz y fue dirigido por los técnicos Miguel Segura, Cristian Díaz, Isma Molina y Javier Martínez.

Base. La competición volvió tras el paréntesis vacacional

Las competiciones de fútbol y fútbol sala volvieron en sus distintas categorías este fin de semana después del largo paréntesis vacacional, más de quince días, debido a las fiestas navideñas. Uno de estos partidos fue el Santanyí-Felanitx de prebenjamines en el que se impuso el cuadro rojiblanco por 2-0, sumando así siete triunfos consecutivos.

Base. El San Roque cadete no se presenta a jugar

El pasado sábado al mediodía no se pudo jugar en Marratxí el partido Sporting Sant Marçal-San Roque de la categoría cadete debido a que el conjunto de Palma no se presentó a jugar ni dio ninguna explicación al respecto. Ahora competición deberá de fallar si es justificada o no esta incomparecencia, informa Miquel Bosch.

Base. Deportividad del San Francisco prebenjamín

El Ferriolense agradeció ayer de manera pública en sus redes sociales el gesto deportivo del San Francisco prebenjamín de primer año que, al ver que los de Son Ferriol no tenían jugadores suficientes por el covid y jugaría con un jugador menos en el equipo inicial, «ellos han jugado también con un jugador menos. GRACIAS #Fairplay».

Segunda Futsal. Vital triunfo del ETB Calvià

El ETB Calvià comenzó el año y la segunda vuelta de la Liga con una importante victoria (2-3) sobre el colista Movistar Inter, triunfo que le permite salir de las plazas de descenso a Segunda B.