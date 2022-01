Las jugadoras españolas del Barcelona Alexia Putellas y Jennifer Hermoso se disputarán con la australiana del Chelsea Sam Kerr el premio 'The Best' a la mejor jugadora del año que otorgará la FIFA el próximo 17 de enero.

Así lo anunció este viernes la organización presidida por Gianni Infantino, que dio el nombre de las tres finalistas que se disputarán un galardón que votarán las entrenadoras y capitanas de las selecciones de cada país, los aficionados registrados en la web oficial de la FIFA y un periodista que representará a cada selección federación miembro.

La máxima favorita será Alexia Putellas, que ya consiguió el último Balón de Oro gracias a su gran temporada en el Barcelona, club con el que conquistó, entre otros títulos, la Liga de Campeones.

En favor de la jugadora del cuadro blaugrana se pronunció la exfutbolista estadounidense Kristine Lilly, bicampeona del mundo con su selección y encargada de anunciar el nombre de las tres finalistas. "Me decanto por Alexia y la importancia que tiene en el equipo. Pero es difícil, Jennifer ha metido muchos goles, pero Alexia también. Sam la he visto y es muy buena. Me inclino un poco por Alexia. Las tres tienen que estar muy orgullosas", comentó.

Por su parte, Jennifer Hermoso disputará el primer puesto a su compañera después de acabar por detrás de ella en el premio Balón de Oro. Sam Kerr, por su parte, acabó en la tercera plaza y también aspira a dar la sorpresa.