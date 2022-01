Toni Nadal se ha mostrado sorprendido por la presumible participación de Novak Djokovic en el Open de Australia y así lo ha puesto de manifiesto en en su columna de opinión en El País, donde ha dado su opinión sobre la exención médica que parece ser se le va a otorgar a Novak Djokovic y que le permitiría disputar el Open de Australia. El entrenador asegura que la situación le ha sorprendido y alude a los intereses acerca de la participación del serbio.

"Debo reconocer que hasta el anuncio de este martes, yo pensaba que el jugador serbio renunciaría a participar en el torneo, o que se inocularía la vacuna", asegura Toni Nadal.

También incide el técnico en la privacidad de Djokovic, quien no ha anunciado si se ha vacunado o no: "Se entiende que si ha solicitado y recibido una exención es porque no le habrán administrado ninguno de los preparados autorizados".

Y termina Nadal expresando su confianza en que el serbio sepa lo que hace: "Son casi seis millones las personas las que han perdido la vida por este maldito virus y muchos otros millones los que nos hemos puesto la vacuna. Quiero pensar que Novak no es ajeno a todo esto y que despejará las dudas en señal de humana sensibilidad y comprensión".