El Sevilla no desperdició el tropiezo del Real Madrid en Getafe y se colocó a cinco puntos del liderato de LaLiga Santander y con un partido pendiente tras ganar por un trabajado 0-1 en su visita al Cádiz, en una jornada en la que el Atlético y el Barcelona saldaron sus partidos con victoria.

Cádiz-Sevilla (0-1)

El Sevilla le ha restado tres puntos de distancia al Real Madrid, líder de Primera División, tras vencer por 0-1 al Cádiz en el partido disputado en el estadio Nuevo Mirandilla. El conjunto de Julen Lopetegui, muy superior a los gaditanos, suma 41 puntos en la segunda posición de la tabla, por los 46 del conjunto blanco, contando estos con un partido más que los andaluces. El argentino Lucas Ocampos fue quien firmó el gol al inicio de la segunda parte con un disparo raso y cruzado que le dio el triunfo al Sevilla frente al Cádiz.

Osasuna-Athletic (1-3)

El Athletic sumó este lunes una valiosa y cómoda victoria en El Sadar (1-3) gracias a los tres goles de un Oihan Sancet imperial que tumbó a un Osasuna en caída libre para colocarse a tres puntos de Europa.

Villarreal-Levante (5-0)

El Villarreal goleó con comodidad a un frágil Levante en un encuentro resuelto en una primera parte en la que no dio opción a un rival que cuando quiso no pudo y que acusó mucho la condición de colista, que no conoce la victoria en el campeonato y que se hunde cada vez más en cada jornada. Los goles de Dia, Pau Torres y Gerard Moreno dejaron clara la diferencia entre ambos conjuntos antes del descanso como fruto del juego desarrollado por el conjunto local y en la segunda parte Trigueros y nuevamente Gerard redondearon el marcador a pesar de las buenas paradas del meta visitante Aitor Fernández.

Mallorca-Barcelona (0-1)

El Barcelona superó las numerosas bajas por contagios y lesiones para sumar tres puntos muy valiosos ante el Mallorca en Son Moix, con un gol de Luuk de Jong en la primera parte y una intervención prodigiosa de Ter Stegen en el tiempo de descuento. El 0-1, conquistado con mucho sufrimiento, acerca a los azulgranas a las plazas que dan acceso a la Liga de Campeones y deja al equipo de Luis García Plaza más cerca de la zona de descenso. El segundo triunfo en 19 jornadas de los azulgranas lejos del Camp Nou (también venció al Villarreal) tiene el valor añadido por las circunstancias -todas contrarias a sus intereses- en las que se fraguó.

Betis-Celta (0-2)

Iago Aspas, con un doblete al anotar primero de penalti a nueve del descanso y luego en el tiempo añadido de la primera mitad, marcó la diferencia en el triunfo del Celta (0-2) sobre el Betis, que, aunque sigue tercero, se mostró espeso y vio frenada su progresión ante un rival incisivo y que defendió a la perfección.

Elche -Granada (0-0)

El Elche logró salvar un punto ante el Granada (0-0) a pesar de jugar casi toda la segunda parte en inferioridad por la expulsión de Diego González tras un encuentro marcado por la polémica, ya que el equipo local vio cómo el colegiado le anuló un tanto y no señaló un posible penalti.

Atlético-Rayo (2-0)

Ángel Correa, doble goleador para el Atlético ante el Rayo, fue determinante para reactivar al conjunto rojiblanco, reubicado en la cuarta posición y ganador incontestable en el derbi madrileño ante los de Vallecas, que se marcharondel Metropolitano sin tirar a portería.

Alavés-Real Sociedad (1-1)

Adnan Januzaj y Joselu Mato consiguieron un punto que supo a poco a Real Sociedad y Deportivo Alavés y que dejó un regusto amargo en un duelo muy abierto que terminaron por empatar ambos contendientes (1-1) después de que se adelantaran los donostiarras en el minuto 14 y empataran los albiazules de penalti en el inicio de la segunda mitad de un partido correspondiente a la decimonovena jornada de LaLiga Santander.

Getafe-Real Madrid (1-0)

El Real Madrid, líder de LaLiga Santander, encajó su segunda derrota de la temporada al caer en su visita al Coliseum Alfonso Pérez ante el Getafe (1-0), por un tanto de Enes Ünal a los nueve minutos, al que no reaccionó, incapaz de superar el acierto del portero David Soria. El Getafe confirmó su reacción desde la llegada de Quique Sánchez Flores a su banquillo, conquistando por primera vez en la temporada dos triunfos consecutivos, con una imagen de firmeza desde su defensa de cinco. Enes castigó el exceso de confianza de Militao y Maksimovic perdonó la segunda imprecisión defensiva madridista antes de centrarse en defender el marcador en el derbi.

Valencia-Espanyol (1-2)

Un penalti transformado por De Tomás y un cabezazo de Puado en los diez minutos finales remontaron el tanto inicial de Alderete y dieron el triunfo al Espanyol en Mestalla ante un Valencia que se descompuso en los minutos finales frente a un Espanyol que creció..