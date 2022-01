Algunos de los que dieron positivo recibieron el alta esta misma mañana y pasaron PCR para confirmar el negativo y así poder salir del aislamiento en el que todavía quedan varios jugadores y en el que está gran parte del cuerpo técnico tras los últimos positivos. Por eso, el regreso al trabajo fue a las órdenes del preparador físico, Joan Llompart, que dejó de lado las pantallas y el Zoom para volver a entrenar de forma presencial y asumir los mandos tras el positivo de Antonio Vadillo.

Marlon, Eloy Rojas, Higor y Pope son los cuatro que han conseguido evitar los contagios y a ellos se sumaron Carlos Barrón, Tomaz, Fabio, Vilela y Diego Nunes, que fueron los primeros en contagiarse y que ya están perfectamente recuperados.

Otra vez volvieron los rondos y los partidos a campo reducido. Eso sí, la duración del entreno fue algo menos de lo habitual para no forzar en exceso tras la inactividad en pista y por mucho que los jugadores han mantenido el trabajo físico en las últimas semanas con entrenos telemáticos desde casa para realizar algo de ejercicio físico.

El equipo irá recuperando efectivos a medida que se vayan recuperando los afectados y durante toda esta semana se mantendrán los entrenamientos presenciales pese a que la competición oficial no regresará hasta mediados de febrero.

El club registró un nuevo positivo en la madrugada del martes. Diego Mancuso, uno de los cinco que no se había contagiado y que estaba previsto que formara parte del grupo que volviera al trabajo si superaba los test, dio positivo en un test de antígenos en su propio domicilio y quedó aislado. Se encuentra en buenas condiciones y no ha manifestado síntoma alguno del virus. El jugador, se quedará en su casa aislado hasta que cumpla con el aislamiento obligatorio.

Fabio: “Ha sido difícil estar diez días confinado y separado de la familia”

Fabio, uno de los primeros jugadores de la plantilla en contagiarse y que ha sido de los que regresó en este primer día, aseguraba que “ha sido difícil estar diez días confinado y separado de la familia” pero reconoce que “al final es un virus que está con nosotros y después de dos días malos ya me recuperé. Lo difícil ha sido estar separado de mi mujer y mi hija y de no entrenar, que es lo que nos gusta”.

El internacional español lamenta que se hayan tenido que aplazar los dos partidos previos al parón por el Europeo porque “teníamos ganas de jugar. Nos quedaban por disputar dos partidos muy bonitos, sobre todo, uno aquí en casa, pero ahora lo importante es recuperar el tiempo perdido, entrenar duro este mes y poco que vamos a estar sin competición para que el primer partido de liga, incluso el torneo que vamos a jugar antes, ir a ganarlo”.

El meta admite las ganas que tenía de volver a Son Moix, tener la rutina y estar con los compañeros: “En casa se puede entrenar y se puede hacer de todo, pero no es lo mismo que venir aquí el día a día. Está bien entrenar en casa pero no tiene nada que ver”.





Marlon: “Ha sido nuevo no venir aquí a entrenar”

Por su parte, Marlon ha sido uno de los que no se ha contagiado, aunque ha vivido en sus carnes el hecho de no poder entrenar ni competir durante estos días: “Para nosotros ha sido nuevo no venir aquí a entrenar, teníamos que respetarlo, es lo que nos tocaba, pero ahora toca pensar que tenemos partidos muy difíciles e importantes este año y tenemos que entrar en la Copa. Volvemos con muchas ganas e ilusión de hacer una temporada buena, entrar en la Copa e ir mejorando poco a poco en la liga”.

El brasileño se muestra contento por volver a encontrarse con sus compañeros y entrenar junto a ellos, es por ello por lo que asegura que “estamos acostumbrados a todos los días estar aquí y ahora estábamos entrenando por zoom. Creo que aquí es nuestro sitio, es donde tenemos que estar, las ganas eran muy grandes, pero sabíamos que teníamos la necesidad de no estar aquí y ahora que podemos volver creo que nos va a hacer bien”.