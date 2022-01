Luis García insistió ayer en repetidas ocasiones que no le guardó «ningún respeto» al rival. «¿Yo? No, ningún respeto, bueno, el que le podemos tener a cualquier rival», valoró el técnico del Real Mallorca, quien desde el primer momento habló de dos partes muy diferenciadas en las que «el Barça fue superior en la primera», pero «al que igualamos» en la segunda.

«Sobre todo creo que nos ha faltado personalidad», analizó el preparador bermellón: «Personalidad y mucha intensidad, dos aspectos que hemos hablado en el descanso y que creo que hemos mejorado en el segundo periodo. Pero al final esto se decide en las áreas. El fútbol no va de merecimientos, va de acierto de cara a portería y en eso nos han ganado».

Cuestionado por su planteamiento inicial, con Baba y Battaglia en el centro del campo, Luis García se excusó. «Hemos ido recuperando jugadores a lo largo de la semana, pero eran los dos únicos centrocampistas del equipo que se han ejercitado durante toda la semana. Salva entrenó ayer el primer día, Galarreta dos días antes y alguno que estaba en el banquillo ni se había ejercitado. No teníamos más jugadores en esa posición, de ahí mi decisión. Las cosas están como están ahora mismo y tenemos que adaptarnos», reconoció el preparador, quien aprovechó su intervención para mandar una pulla a Baba: «Le cambio en el 60 porque está jugando mal. No sé si está desconcentrado con la Copa de África, pero lo cierto es que no hemos visto su mejor versión en los dos últimos partidos. No estaba siendo el Baba que conocemos y por eso he decidido sustituirle».

Ya para acabar, Luis García valoró de manera positiva el bagaje de puntos conseguido por el equipo tras finalizar la primera vuelta del campeonato. «Son 20 y son números de salvación. Creo que el equipo podría haber dado algo más en estos dos últimos partidos. Tenemos que seguir queriendo ganar. La línea entre puntuar o no hacerlo está siendo muy fina, pero tenemos que seguir en este camino», sentenció el técnico bermellón.