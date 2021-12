Suspendidos el Felanitx-Poblense y el Campos-Binissalem por varios positivos

La Tercera División balear no descansa en las fiestas navideñas, circunstancia que ha molestado notablemente a sus participantes, y el próximo fin de semana tiene una nueva jornada de Liga como ya ocurrió el pasado. Hoy estaban previstos tres encuentros adelantados, aunque solamente se disputará uno ya que el Felanitx-Poblense y el Campos-Binissalem se han aplazado debido a la aparición de varios casos de covid.

Tercera División. Hoy se jugará el Manacor-Sóller en Na Capellera

El que por ahora sí se jugará hoy será el Manacor-Sóller, a las 20:30 horas en Na Capellera. Los equipos que han podido han adelantado sus encuentros para poder gozar de algunos días de vacaciones. Anoche se disputó ya uno, el Son Verí-Rotlet Molinar, que finalizó con 0-3 para los palmesanos, con Silva, Collado y Ruiz de goleadores, informa B. Vich.

Tercera División. Seis encuentros previstos para el día 2 de enero

El resto de la vigésimo primera jornada se disputará este próximo domingo, 2 de enero: Collerense-Serverense (17:30 horas); Portmany-Santanyí (11:30); Constancia-Mallorca B (12:00); Inter Ibiza-Llosetense (11:30); Mercadal-PE Sant Jordi (16:30) y Murense-San Rafael (12:00). Descansa el Platges de Calvià.

Adrián Dalmau. El mallorquín ficha por el Sparta de Rotterdam

El delantero mallorquín Adrián Dalmau (Palma, 1994) ha fichado por el Sparta de Rotterdam de la Liga holandesa. Dalmau, formado en las categorías base del Mallorca, tiene la opción unilateral de extender su contrato por una temporada más, hasta mediados de 2023. El atacante de 27 años procede del FC Utrecht, al que llegó desde el Heracles Almelo en el verano de 2019. El Utrecht, con el que ha marcado ocho goles en 38 partidos oficiales, le firmó tras destacar jugando con el conjunto del Heracles ya que había anotado un total 19 tantos en los 31 encuentros que disputó.

Adrián Dalmau. «Necesitaba tomar esta decisión», dice el delantero

El delantero mallorquín valoró su fichaje por el Sparta y se despidió del Utrecht en las redes sociales. «Después de dos años y medio, es hora de decir adiós. Necesitaba tomar esta decisión de ir a algún lugar para sentir una verdadera confianza y jugar y disfrutar del fútbol de nuevo. Quiero acordarme especialmente de ustedes, hinchas del Utrecht. Desde el primer día que llegué al club, sentí su apoyo, lo que me hizo sentir realmente querido y me dio fuerzas para seguir luchando incluso en los peores momentos. Desafortunadamente, no salió como yo quería, pero siempre lo di todo durante todo este tiempo. Hoy soy mejor jugador que cuando llegué hace dos años y me siento más fuerte que nunca», indicó Adrián Dalmau.

Árbitros. La FFIB distingue a los colegiados que han ascendido

El presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), Miquel Bestard, y el presidente del Comité de Árbitros, Bartolomé Riera, entregaron, en un acto institucional celebrado en Son Malferit, los premios y trofeos a los árbitros que ascendieron de categoría en la pasada temporada 2020/21, así como los títulos y diplomas a los nuevos árbitros. También participó Salvador Fornés, director técnico de los trencillas.

En el acto, Bestard resaltó el excelente nivel arbitral alcanzado por los árbitros de Balears, debido «a su esfuerzo, entrega y dedicación», y que ha sido refrendado por el ascenso como árbitro asistente de Josep Bordoy a Segunda División y al hecho histórico de que por primera vez, y en una misma temporada, tres colegiados consiguieron el ascenso a la categoría de Segunda RFEF (Antoni Magí Bordoy, Manuel Martínez y Federico Saiz).