Las lesiones, las sanciones y el Covid van a condicionar mucho el equipo titular que el técnico del Barcelona, Xavi Hernández, presente el domingo en Mallorca. El de Terrassa tiene muchas e importantes bajas en todas las líneas menos en la portería, con Ter Stegen y Neto sin problemas.

En defensa, Xavi no podrá contar ni con Dani Alves, ni con Lenglet, ni con Jordi Alba, ni con Alejandro Balde. Los cuatro han dado positivo de Covid en el retorno de las mini vacaciones de Navidad y deberán estar aislados un mínimo de diez días. El brasileño tampoco podía jugar en Mallorca porque no se abren las inscripciones en LaLiga hasta el lunes. Teniendo a Sergiño Dest recuperado de la lumbalgia, parece seguro que Araújo, Piqué y Eric Garcia serán titulares, quedando el lateral izquierdo para Des o Mingueza.

También son numerosas las bajas de Xavi en el centro del campo. Gavi y Sergio Busquets están sancionados, Sergi Roberto está lesionado y en el Barça no esperan que Pedri reciba el alta médica antes del domingo. Si la tuviese, el canario no sería titular porque en el club no se quiere correr ningún riesgo con un futbolista que ya tuvo una recaída. Con Coutinho en la rampa de salida y sin contar para Xavi, los tres titulares en el centro del campo bien podrían ser Nico, Frenkie de Jong y Riqui Puig.

Y los problemas siguen para el técnico en la delantera. Parece difícil que Ansu Fati reciba el alta médica y es imposible que sea titular. Memphis y Braithwaite siguen de baja. Ferran Torres todavía no estará inscrito y también le falta ritmo al valenciano, que sale de una lesión en un pie. Demir, Luuk de Jong y Coutinho están a disposición del técnico, pero a los tres se les busca una salida en el mercado de invierno. El austríaco no jugará porque si lo hace, el Barça debería hacer efectiva la opción de compra que tiene sobre él, de 10 millones de euros. Así que todo apunta a que Xavi repita la delantera de los dos últimos partidos, formada por Dembélé ahora en duda, Ferran Jutglà y Abde.

Incertidumbre con Dembélé

El Barça, que volvió a los entrenamientos ayer a las 18:00, comunicó que Dembélé no se ejercitó junto al resto de sus compañeros al haber reportado a los servicios médicos del club un malestar general. Tras los 4 positivos por COVID anunciados por el club, ahora se teme que el propio jugador francés también pueda causar baja, ya que todavía está esperando los resultados de su PCR.