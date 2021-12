El mallorquín Biel Martínez (Palma, 11 de junio de 2002) ha fichado por el Martinenc de Liga EBA. «Procedente del Espanyol, de Copa Catalunya, y formado en el CB La Salle mallorquín, Martínez llegó a entrenar con el EBA del Palma Air Europa antes de desplazar su residencia a la Península», informó el club catalán. «Lo que me he encontrado en el Martinenc es un club muy familiar que me recuerda cuando jugaba en Mallorca. Los compañeros y el cuerpo técnico me han acogido muy bien y me siento como en casa», explicó Martínez, que también jugó en el JAC Sants.