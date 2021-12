Europa echa el ojo al Mallorca

Europa ha puesto el ojo en el Real Mallorca. Tres equipos de las principales ligas del viejo continente acechan a varios jugadores del conjunto bermellón durante el presente mercado invernal. El trabajo en la secretaría técnica del club ya no radica únicamente en encontrar los refuerzos que solicita Luis García, Pablo Ortells debe andarse con ojo porque el equipo podría perder a alguno de sus futbolistas más importantes en el mes de enero. La Premier League se ha fijado en Baba, la Ligue 1 en Kang In Lee y la Bundesliga quiere recuperar a Mathew Hoppe.

El Everton ha sido el primero en entrar en liza. El club inglés estaría dispuesto a realizar una oferta millonaria por el centrocampista ghanés, una de las piezas fundamentales del Mallorca durante el presente curso. Según adelantó la página web Football Ghana, la entidad inglesa habría «realizado consultas para conocer la disponibilidad del jugador durante la próxima ventana de fichajes». El Everton está «entusiasmado» con el progreso del jugador y «tiene previsto presentar una oferta oficial al Real Mallorca en enero».

Baba es uno de los jugadores más importantes en el equipo tras su regreso a Primera División. El pivote ha disputado un total de 1.257 minutos repartidos en 16 partidos y es uno de los fijos en el once titular de Luis García. Con contrato hasta 2024, el ghanés cuenta con una de las cláusulas más elevadas del vestuario rojillo, 45 millones de euros, y el preparador bermellón ya avisó que, si alguien está interesado en los servicios del jugador «puede preparar la billetera». Baba se perderá todo el mes de enero por la disputa de la Copa África, que dará comienzo el 9 de enero y finalizará el 6 de febrero.

El segundo equipo que ha puesto sus miras en el Real Mallorca ha sido el Lille de la Ligue 1. Según adelantó el diario As, el conjunto francés ha mostrado su interés en la situación de Kang In Lee, tras la salida inminente de uno de sus jugadores, Ikoné, a la Fiorentina por 15 millones de euros. Por el momento, el actual campeón de la liga francesa tan solo se ha interesado por la situación del coreano, que todavía no habría realizado ninguna oferta en firme por sus servicios.

Kang In Lee se ha adaptado a la perfección a la isla. El futbolista asiático arribó al Mallorca en los últimos días del mercado estival, tras rescindir con el Valencia. Con contrato hasta 2025, el jugador de 20 años ha ganado en protagonismo con el paso de las jornadas, habiendo disputado un total de 936 minutos hasta la fecha pese a haber llegado con la competición ya iniciada. El internacional coreano ha recuperado su mejor versión a las órdenes de Luis García y se espera que en la segunda vuelta sea capaz de adaptar su juego con el de Take Kubo para hacer las delicias de su afición.

El tercer equipo en mostrar su interés en un jugador de la plantilla rojilla ha sido el Hannover de la Bundesliga 2. El histórico club alemán busca la cesión de Matthew Hoppe, quien durante la presente temporada está teniendo un papel testimonial en el conjunto bermellón. El futbolista estadounidense, firmado hasta 2025, tan solo ha participado -frente a Villarreal y Real Madrid- y todavía no se ha estrenado en su faceta goleadora.

Inadaptado

A día de hoy es el cuarto punta en la lista de delanteros que maneja Luis García, pese a que el club desembolsara por él la nada despreciable cifra de tres millones de euros. A Hoppe se le está resistiendo el idioma y no está consiguiendo una fácil adaptación al equipo. A eso ha tenido que sumar una lesión que le ha apartado del verde durante las últimas jornadas. Por suerte para el Mallorca y el jugador, el americano cuenta con buen cartel en la liga alemana, donde dejó buen sabor de bajo con la camiseta del Shalke.