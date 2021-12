El Palmer Palma necessita fitxar i encertar

Les rodes de premsa no solen deixar molts titulars. Els entrenadors solen dir el que és políticament correcte. Durant una temporada els missatges es repeteixen i, quan això passa, perden part del seu significat original i una mica la seva credibilitat.

Dimarts, després del partit, en Pau Tomàs va ser molt crític amb alguns jugadors, quan va expressar el seu parer de la derrota que acabava de produir-se. Entremig del seu discurs van aparèixer una vegada més expressions com “els jugadors entrenen molt bé”, “els jugadors són molt joves i necessiten temps”, “hem de continuar fent feina per millorar”... Ara bé, quan va voler explicar la clau del mal resultat, va parlar dels seus jugadors interiors i va afirmar que no havien defensat bé, que no havien igualat la duresa i la intensitat dels seus rivals (disset rebots ofensius capturats) i que Almansa havia guanyat gràcies al seu joc interior. Paral·lelament va lloar l’actitud defensiva dels seus jugadors exteriors dient que havien estat magnífics, que no se’ls podia retreure res, que havien donat una lliçó de sacrifici i de lluita... És veritat que els dos jugadors més interiors, els que juguen de cinc, en Pavelka i n’Ikpeze, no van aportar gaire, van sumar 10 punts i només 4 rebots. També ho és que el nou fitxtage, en Tomàs Pavelka, ha arribat per millorar el dèficit de centímetres – i el que això implica – d’un equip inicialment descompensat. De fet, a moments del partit, qui fa les funcions de cinc, sense ser-ho, és en Konstantin Kostadinov. Això comporta que jugadors clarament exteriors hagin de fer les funcions de quatre. I dimarts, un dels problemes va ser aquest. Els jugadors més interiors dels manxecs van estar bé, però no van ser determinants. En Grabauskas i en Dimakopoulos van capturar només 4 rebots ofensius i és innegable que el jugador lituà va fer un bon partit, va aprofitar la feblesa defensiva mallorquina i va anotar 15 punts. Però el major càstig en el rebot es va donar a la posició de 4, amb un Bercy que en capturà 8 d’ofensius, aprofitant les seves condicions atlètiques.

Que la LEB és un constant riu de jugadors que van i venen, de baixes i altes contínues, és una evidència. Que quasi tots els equips, per diferents motius (lesions, baix rendiment, mala planificació, finalització de contractes temporals, objectius que no s’estan complint...) fan canvis a les plantilles, és un fet objectiu. També ho és que el Palmer Palma, per una banda, necessita fitxar – en Pau Tomàs així ho va reconèixer –, que ha d’encertar i no afegir peces pel simple fet d’incorporar, que no solucionin la descompensació de la plantilla; i per altra, que alguns jugadors fitxats a principi de temporada no estan aportant el que s’esperava, basta donar un cop d’ull a les estadístiques acumulades, que la categoria actualment és un vestit que els ve gros.

El tècnic de Llucmajor va confirmar que el club està cercant més reforços. Els recursos econòmics marcaran els canvis (baixes i altes) d’una plantilla que els necessita, perquè les jornades passen, la reacció no floreix i el fantasma del descens comença a espantar. No enfortir i augmentar la nòmina de jugadors i deixar-ho tot en mans de l’arribada d’un canvi de tendència és una possibilitat, però també és assumir un risc elevat.

Fitxar i encertar. Heus aquí els reptes més immediats.