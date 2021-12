El Andratx se enfrenta al Sevilla | El partido de sus vidas

El Andratx mostrará hoy a todo el mundo el orgullo de un pueblo y de un club que jamás fantaseó con la posibilidad de un duelo de este calibre. Pero el sueño se hará realidad a las 19 horas cuando se enfrente al todopoderoso Sevilla en la segunda ronda de la Copa del Rey. Los jugadores que esta tarde pisen el césped sintético de Sa Plana ya son historia por haber llegado hasta aquí, pero todavía más por jugar el encuentro más importante de sus carreras, el que seguirán contando cuando hayan pasado décadas. Es el partido de sus vidas. Nadie les ha regalado nada para llegar hasta aquí. Lo saben ellos y todo el fútbol mallorquín, que se rinde al grupo que dirige José Contreras.

Esta es la culminación a una trayectoria que todavía no tiene límites y que este miércoles escribirá un nuevo capítulo. El doble ascenso de Preferente a Segunda RFEF ya es una gesta para siempre, eliminar a un histórico como el Real Oviedo en el torneo del KO ya fue una fiesta inolvidable, pero el más difícil todavía será hoy, ante un multicampeón de la Liga Europa.

El Sevilla tiene argumentos futbolísticos de sobra para tumbar a ‘los gallos’, pero el fútbol es apasionante por duelos como este, en el que no hay nada garantizado. La diferencia entre ambos es abismal. Los andaluces son segundos en LaLiga de Primera División y llegan a este duelo tras ganar ante el Athletic en San Mamés (0-1), mientras que los baleares son séptimos del Grupo 3 de la cuarta categoría del fútbol nacional tras caer en su visita al Europa (1-0). «Hay que competir y divertirse», ha repetido en numerosas ocasiones Contreras.

No podrá alinear a su once de gala ya que cuenta con las bajas de Marcos Jiménez de la Espada y Jaume Calonge, entre otras, pero tiene muy claro lo que quiere hacer. Todo apunta a que apostará por jugar con tres centrales y dos laterales para reforzar el sistema defensivo, pero no es descartable que se decida por un 4-4-2 y que Markus caiga a un banda y Damià actúe en uno de los flancos de atrás. El plan es asumir que la posesión sea de los hispalenses, o eso es la lógica, pero tratar de sorprender con orden, compromiso e intensidad. No hay otra. Después el fútbol dirá.

Juegue de una manera o de otra, la realidad es que se medirán futbolistas acostumbrados a disputar la Liga de Campeones, como los Koundé, Rakitic, Óliver Torres o Munir, contra jugadores que se ganan la vida ejerciendo de policías, electricistas, transportistas o estudiando INEF, alguna ingeniería o Derecho. Todos ellos estarán arropados por dos mil espectadores, que dejarán Sa Plana pequeña por mucho que hayan instalado gradas supletorias. Este enfrentamiento también es un regalo en lo económico para el Andratx, fundado en 1954 y que jamás se había visto en una de estas. «Hemos salvado el presupuesto de la temporada», reconoce satisfecho Rafel Ribot, presidente del club. Que siga la fiesta.

Lopetegui: «El Andratx tiene un buen juego aéreo y jugará sus armas»

El técnico del Sevilla reclama «adaptarse mentalmente» al césped sintético de Sa Plana

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, recordó que el Andratx «eliminó al Oviedo, algo que no es sencillo», gracias a un «buen juego aéreo y mucho orden», por lo que está «seguro de que tratará de complicar las cosas» y, para seguir adelante, «no quedará otra que competir de verdad». «El césped y el campo es el que es y tiene las medidas que tiene, pero no hay que enfrentarse al campo y sí al rival. Tenemos que adaptarnos mentalmente a esta dificultad para superarla, aclimatarse a ella lo más rápido posible», señaló.

«El Andratx es un buen equipo que jugará sus armas. Somos conscientes de las dificultades que entraña esta competición y enfrentarte a este tipo de equipos. Tenemos que pensar que el de mañana es el único partido que tenemos», comentó.

El preparador vasco descartó a los lesionados Fernando Reges y Lucas Ocampos para el partido en Sa Plana y aseguró que tiene a «más compañeros tocados», aunque «seguramente viajen» a Mallorca por si tienen que jugar. Los defensores Diego Carlos da Silva y Gonzalo Montiel son dos de los dudosos.

Lopetegui reconoció que en este partido «seguro» que va «a tirar de los chavales de la cantera». Lopetegui recordó que «la competición tiene estos problemas, pero no valen excusas», ya que se trata de «vencer las diferentes dificultades que se van a presentar jugando a partido único fuera de casa» y, en este caso, la superficie sintética es «sólo un problema más».