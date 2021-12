El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ha recordado que el Andratx "eliminó al Oviedo, algo que no es sencillo", gracias a un "buen juego aéreo y mucho orden", por lo que está "seguro de que tratará de complicar las cosas" y, para seguir adelante, "no quedará otra que competir de verdad". "El césped y el campo es el que es y tiene las medidas que tiene, pero no hay que enfrentarse al campo y sí al rival. Tenemos que adaptarnos mentalmente a esta dificultad para superarla, aclimatarse a ella lo más rápido posible", ha señalado. "El Andratx es un buen equipo que jugará sus armas. Somos conscientes de las dificultades que entraña esta competición y enfrentarte a este tipo de equipos. Tenemos que pensar que el de mañana es el único partido que tenemos", ha comentado.

El vasco ha descartado este martes a los lesionados Fernando Reges y Lucas Ocampos para el partido de Copa de mañana en Sa Plana (19 horas) y ha asegurado que tiene a "más compañeros tocados", aunque "seguramente viajen" a Mallorca por si tienen que jugar. Los defensores Diego Carlos da Silva y Gonzalo Montiel son dos de los dudosos, pero el internacional argentino no podrá ser suplido en ningún caso por el lateral diestro del filial Valentino Fattore, ya que "está sancionado", si bien Lopetegui ha asegurado que en este partido "seguro" que va "a tirar de los chavales de la cantera". Al técnico de los andaluces recordó que "la competición tiene estos problemas pero no valen excusas", ya que se trata de "vencer las diferentes dificultades que se van a presentar jugando a partido único fuera de casa" y, en este caso, la superficie sintética es "sólo un problema más". 📋 Hasta 7⃣ futbolistas del filial estarán a disposición del técnico Julen Lopetegui en esta segunda ronda copera contra el @CE_Andratx. ⚽🏆👑#NuncaTeRindas #WeAreSevilla #CopaDelRey — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 14 de diciembre de 2021