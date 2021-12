Cartulina morada | El viento se llevó el espectáculo

El encuentro, por llamarlo de alguna manera, que disputaron este pasado viernes Mallorca y Celta en Son Moix nunca debió jugarse. La autoridad (in)competente debió valorar las condiciones meteorológicas y aplazar el partido por el bien de los aficionados, de los jugadores, del fútbol y sobre todo del espectáculo. Es verdad que poco se puede achacar a los futbolistas, que amparados por las ráfagas, justificaron sus habituales defectos, aunque para otra vez no estaría de más que alguien les explicara, porque es de primero de fútbol hacerlo, que con viento, el balón mejor por el suelo, cortita y al pie, sin adornos.

Los detractores de Reina: Parece que esta no está llamada a ser la temporada de Dominik Greif

No está de más guardar un espacio para hablar del partidazo que se marcó Manolo Reina frente al Celta y gracias al cual el Mallorca sumó un punto que le permite sellar media permanencia en el bolsillo. A los detractores del cancerbero malagueño les noté muy calladitos el pasado viernes. Las continuas lesiones de Greif, a quien no sabemos tan siquiera si podremos ver este jueves en Copa, no hacen si no sumar más puntos a la titularidad del meta andaluz. «Greif es el portero del futuro, pero tiene que encontrar su momento», reconoció Reina en una entrevista a este diario. Queda de manifiesto que ese momento no será esta temporada.

Mr. Kohlberg y la tranquilidad que da su presencia en la isla al técnico Luis García

Presenciando el encuentro desde el palco se encontraba Mr. Kohlberg, fiel amigo y confidente del Sr. Sarver, de quien pocas o ninguna novedad llegan desde Phoenix. No estaría de más que el presidente del club bermellón se manifestara, aprovechando su estancia en la isla y despejara cualquier duda que pueda tener el mallorquinismo en relación a la continuidad de la propiedad americana en caso de que todo se tuerza por tierras estadounidenses. Es más, tuvo que ser una vez más Luis García Plaza quien dejara intuir con sus palabras que el señor Andy sigue pintando, y mucho, en esto del Mallorca: «Ya he hablado con Kohlberg sobre las necesidades que tenemos en el equipo de cara al mercado invernal. Tenerle aquí, en la isla, es algo muy positivo».

Un problema de actitud: Las directivas de Palmer Palma y Palma Futsal deberían mover ficha

Está difícil defender la temporada que está fraguando el Palmer Palma, con una sola victoria en once partidos, pero es que su vecino de cancha, el Palma Futsal, tampoco puede presumir de muchos mejores dígitos. Directivas de ambos clubes deberían mover ficha, aunque en esta ocasión el problema no tienen que buscarlo en el banquillo, las miras pueden ponerlas en el vestuario.

El ‘Clásico’ femenino debería replantearse a los dos equipos que se miden en el mismo

Ayer se disputó, con una gran entrada, el ‘clásico’ del fútbol femenino en Valdebebas. El Barça, intratable, logró un nuevo triunfo frente al Real Madrid. El ‘futfem’ debería plantearse si su clásico debe medir a blaugranas y merengues, o debería usar dicho atributo para equipos con algo más de trayectoria y solera, como es el caso del Atlético de Madrid.