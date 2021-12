Pilotades | El Constancia, a revertir su suerte en el Coll

El Constancia busca revertir mañana, a las 17:30 horas y en el Coll den Rabassa, su racha ante el Collerense tras cuatro partidos consecutivos sin ganar. Los de Inca no vencen desde el pasado 6 de noviembre cuando ganaron 3-2 al Manacor. El resto de la jornada en la Tercera División balear es: hoy, Poblense-Son Verí (16:00), Santanyí-Campos (16:30); Binissalem-Mercadal (11:30), Mallorca B-Felanitx (12:00), Llosetense-Manacor (12:00), Rotlet Molinar-San Rafael (12:00), Serverense-Inter Ibiza (16:00), Sóller-Murense (16:00) y PE Sant Jordi-Platges de Calvià (16:00).

Preferente: El Artà-Sant Jordi se suspende por un positivo covid

En Preferente, el líder Sant Jordi no jugará su duelo ante el Artà al haber sido aplazado por un positivo de covid en un componente de la plantilla del equipo de Palma. Competición determinará la semana que viene cuándo se disputa este duelo. La jornada es la siguiente: hoy, Santa Catalina Atlético-Pla de na Tesa (13:00), Génova-Porreres (16:00), Sineu-Ferriolense (16:00), Inter Manacor-Xilvar (16:00), Alcúdia-Alqueria (17:30) y Recreativo La Victoria-Petra (17:30); y mañana, Esporles-Son Claderea (17:00), Alaró-Calvià (17:00) y Cardassar-Son Sardina (17:00).

Juvenil Honor: El San Francisco juega hoy frente al Nàstic

Décimo quinta jornada de Liga en la que el San Francisco se desplaza a Tarragona para jugar hoy, a las 12:00 horas, ante el Nàstic. Un duelo importante para los escolares de cara a la permanencia. Por su parte, el Mallorca recibe mañana al colista Lleida (16:30) y el Atlético Baleares visita al líder Barcelona (17:30).

Primera femenina: El Atlético Baleares visita al Riudoms

En féminas, el Atlético Baleares visita hoy, a las 15:30 horas, al Riudoms. Por su parte, y mañana, el Collerense se desplaza hasta Barcelona para jugar, a las 11:00, frente al San Gabriel; y el Son Sardina recibe, a las 12:00, al Vic Riuprimer.

Segunda Futsal: El ETB Calvià acoge al Ciudad de Móstoles

El ETB Calvià recibe hoy, a las 17:00 horas y en el pabellón de Galatzó, al Ciudad de Móstoles en duelo correspondiente a la Segunda División de fútbol sala. Los mallorquines vienen de perder por la mínima ante el Ceuta y han quedado al borde del descenso por lo que necesitan una victoria para alejarse nuevamente del abismo. Su rival es noveno y cuenta con jugadores de gran valía.

Empresas: Vuelve la competición tras una jornada de descanso

En el fútbol-11 de empresa y después de una jornada de descanso, se retoma este sábado la Liga con los siguientes partidos: Restaurante Ruycal-Ángeles Custodios (15:00), Playas Arenal-Excavaciones Ernesto Castro (15:00) y Juventud Can Picafort-Cafetería Son Oliva (21:00). En fútbol-7, el Panord Rentacar Formentor, que ganó 0-3 en Santa Ponça, arrebató durante 34 minutos el liderato al Cuida tu cabello Bar Remendón, que lo recuperó al vencer 4-6 en Can Maiol. Los veteranos de Poblense y Santa Ponsa pusieron fin a sus respectivos baches de resultados imponiéndose a Can Pereó (0-2) y Búger (2-1).

Empresas: El Racing Andratx, favorito para ganar el torneo

En fútbol sala y a falta de una jornada para el final de la Copa Apertura, el Central Pérez Studio Racing Andratx aventaja en un punto al segundo clasificado Los Parceros tras imponerse 7-5 en un apasionante encuentro y depende de él mismo para llevarse el primer título de la temporada. En esta categoría, dos jugadores del Racing Andratx, Rubén Roimero y Tomás Bennàssar, son los máximo realizadores con doce y once goles, respectivamente.