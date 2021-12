Con la intención de recuperar sensaciones y volver a casa con los tres puntos. Así viaja la expedición del Atlético Baleares a tierras catalanas, donde este fin de semana se medirá al filial del Barcelona en un partido en el que el conjunto blanquiazul afrontará el duelo con cinco bajas.

Xavi Calm no quiere oír hablar del Getafe. El preparador balearico ha reconocido este mediodía en rueda de prensa que el equipo está centrado en el encuentro ante el Barça B, de donde quieren sacar un buen resultado y recuperar la senda de la victoria. “Todos somos conscientes que el pasado fin de semana no estuvimos bien. No nos salió un buen partido y cometimos errores que nos tienen que hacer reaccionar”, ha valorado el entrenador.

“Tenemos que someter mucho más al rival. Ante el Barça es una muy buena oportunidad para demostrar nuestra valía, ante un rival complicado que no cambiará ni su juego ni su plan. El filial es un equipo que encuentra soluciones de forma muy rápida. Nosotros tenemos que intentar que no las encuentren. Hay que ser valientes e ir a hacer nuestro partido”, ha señalado Calm.

Para el encuentro ante los catalanes, el preparador catalán no podrá contar con Hugo, Alfonso y Jesús Álvaro. A estas bajas se le unen ahora las de Iñaki Olaortua y Armando Shashoua, sancionado: “Iñaki tiene una lesión en el menisco externo, le tienen que operar y después sabremos el tiempo de recuperación, que esperamos que sea el mínimo posible, porque es muy importante para nosotros. Todavía no lo hemos hablado, pero la operación nos dirá el tiempo de baja, que no creemos que sea mucho. No será una semana, pero tampoco será excesivo”.

Cuestionado por el partido de Copa del Rey que afrontan la semana que viene ante el Getafe, Xavi Calm no quiere oír por ahora hablar de la competición del KO: “No estamos nada condicionados por el partido de Copa, el partido del Barça es ahora mismo lo que nos preocupa más, ahora mismo es en el que tenemos todos los sentidos puestos y cuando acabe, el domingo a las 14.00, comenzaremos a pensar en el de Copa. Ahora mismo el Barça es lo que tenemos en la cabeza y lo que nos preocupa".