No han pasado ni 48 horas de la eliminación del Barça en la Champions y Joan Laporta, el presidente, ha recurrido a su nueva fórmula de comunicarse con los socios. Lo ha hecho con un vídeo, algo ya habitual, colgado en su cuenta de personal de Twitter. Un vídeo para anunciar que el club está trabajando para escapar de la decadencia que arrastra desde hace meses y meses, condenado ahora a disputar la Europa League, la segunda división del fútbol continental.

Un mensaje presidencial emitido, a diferencia de otras ocasiones, desde el mismo palco del Camp Nou. Antes lo hacía desde su despacho en las oficinas. Ahora, desde el estadio. "Comparto vuestra decepción por la eliminatoria de la Champions", comienza en su breve mensaje (apenas dura 35 segundos) en el que anuncia que el club hará un esfuerzo para complacer a Xavi y darle los delanteros que pide en este próximo mercado invernal.

“Todos estamos de acuerdo en que debemos reforzar el primer equipo”, ha reconocido Laporta, asumiendo, eso sí, las profundas dificultades a las que se enfrenta el Barça en esta nueva ventana de fichajes. "El problema es que tenemos unos contratos heredados muy elevados de la plantilla del primer equipo que no nos da margen salarial", ha confesado.

El Barça podría encontrar dinero para fichar, pero no podría inscribir a ningún jugador porque superaría el tope salarial. A no ser, claro, que logre liberar el coste de la plantilla prescindiendo de algunos jugadores que no son estratégicos para Xavi. Ni para el club. Ya quiso hacerlo en verano con Coutinho y Umtiti, pero no lo consiguió. Ahora lo volverá a intentar a partir del 1 de enero cuando se abra el mercado de fichajes.

Aún "sin margen salarial", el Barça, según Laporta, no se desespera. "Todo así estamos buscando la fórmula para mejorar el primer equipen este mercado de invierno", ha indicado el dirigente, explicando que el club "está trabajando al máximo y esforzándose al máximo para conseguirlo. Y lo conseguiremos".

Xavi aguarda ansioso la llegada de esos delanteros que le den gol y refloten al Barça, que se ha quedado sin delanteros por las lesiones de Memphis y Braithwaite, además de la arritmia que padece el Kun Agüero. Acabó Laporta su mensaje reclamando unidad al barcelonismo en estos tiempos tan convulsos. "Ahora lo que os pido es que rememos todo en la misma dirección por el bien el Barça".