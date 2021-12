El Palma Futsal afronta este domingo a las 12:00 horas un partido trascendental ante Osasuna Magna Xota. Antonio Vadillo, Raúl Campos y Mancuso han valorado el choque antes de viajar a Pamplona. Tras el traspié sufrido ante el Betis, los baleares esperan volver a la senda de la victoria y situarse en puestos de acceso a la Copa de España, principal objetivo del club al finalizar la primera vuelta.

Cinco son las jornadas que restan para que se conozcan, de manera matemática y oficial, los ocho equipos que disputarán la Copa de España 2021/22. El Palma Futsal se encuentra inmerso de lleno en la pelea por acceder a ella y este domingo se enfrenta a Osasuna Magna Xota en el que Vadillo considera “un duelo directo”.

El entrenador jerezano asegura que “ahora hay un sprint final en estas cinco jornadas donde a priori somos seis equipos para tres plazas y todo van a ser finales, tenemos que ir con el cuchillo entre los dientes y sabedores de que cada punto es importante. Por eso nos fastidió mucho que después de sumar dos victorias seguidas y un empate en liga regular y con el partido que hicimos contra el Betis esos tres puntos nos hubieran venido de maravilla. El deporte es así y ahora tenemos que afrontar el partido como lo que es; una gran final”. Para conseguir el objetivo de la Copa, el técnico del Palma Futsal tiene claro que se tiene que mejorar una falta de acierto que, asume, “nos preocupa porque nos está restando puntos”, aunque es consciente de que viene pasando de semanas atrás: “Nos pasó el día de Levante que nos pudimos ir de tres o cuatro goles en el marcador y no nos fuimos, nos pasó con Inter, nos pasó en Santa Coloma pero al final pudimos conseguir la victoria y tapa un poco esta consecuencia, pero el día del Betis nos fuimos muy fastidiados porque esto no se trata de merecerlo, si no de hacerlo, pero no nos merecíamos esa derrota tan cruel”. Aún así, Vadillo confía en su equipo y en el trabajo que viene haciendo para revertir la situación y afirma que “el deporte es así, sabemos que no estamos en una buena dinámica, que tiempo atrás había cosas que no estábamos haciendo bien y lo estamos mejorando y se tradujo el otro día en el juego”.

Desde el seno del vestuario también se confía en sacar la situación a modo de trabajo para ganar partidos y confianza. “Va un poco ligado, cuando uno está con la confianza por las nubes parece que sale todo, pero todos nosotros estamos aquí por lo que hemos hecho a lo largo de nuestra trayectoria, somos jugadores válidos para estar aquí y sabemos hacerlo. Al final tenemos que trabajar, dejar fluir las cosas y el acierto de cara a gol va a llegar”, declara Raúl Campos.

El ala madrileño, precisamente, este jueves ha recibido la llamada del combinado nacional para jugar dos partidos ante Portugal y asegura que “vestir la camiseta de la selección siempre es bonito, es algo increíble y más si te enfrentas a Portugal, la actual campeona del mundo y de Europa, no hay mayor motivo para ir allí, dar todo y disfrutar”.

Diego Mancuso valoró el partido de este domingo desde la voz de la experiencia y de haber jugado dos temporadas con Osasuna: “Xota es un gran equipo, compite muy bien en casa y juega muy vertical. Tenemos que estar concentrados al cien por cien, no dar muchos contraataques, hacer nuestro juego como hicimos aquí en casa contra el Betis, confiar en nuestro juego y seguir chutando porque el balón va a terminar entrando”, asegura el pívot brasileño.