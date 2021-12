El Palma Futsal cayó ante un Betis en el que Nico Sarmiento brilló con luz propia (0-1). El meta bético, ex de los mallorquines, fue el gran protagonista de una noche en la que el Palma Futsal atacó insistentemente su portería sin encontrar el gol. El gol de Ivi antes del descanso decantó la balanza entre ambos equipos. Era festivo, aunque el Palau Municipal d’Esports de Son Moix no falló a su cita con el Palma Futsal, con unas tres mil personas. Si algo ha conseguido el conjunto balear es fidelizar a una masa social que no entiende de días ni de climatología y que antepone animar a su equipo a cualquier otra cosa. El aficionado no falló y el equipo no quería ser menos.

Sarmiento tuvo que sudar la gota gorda frente a los Vilela, Eloy Rojas y Gordillo que disparaban y se topaban con él. Éste último, Gordillo, en prácticamente un minuto gozó de tres oportunidades para abrir el marcador, pero el portero bético tiró de reflejos para evitar el gol del joven jugador español. El Real Betis supo aguantar la embestida del Palma Futsal y consiguió calmar las pulsaciones del partido, aunque siguió recibiendo algún que otro ataque de un Palma Futsal que lo probaba desde todas las distancias, pero seguía encontrando a un Sarmiento que estaba formidable en la portería visitante. Cuando todo parecía abocado al inamovible 0-0 al descanso, llegó la gran sorpresa en Son Moix. Ivi recoge un balón a mitad de cancha de su campo, conduce a gran velocidad hasta llegar al balcón del área balear, regatea a su par y bate a Barrón con un disparo que pasa entre las piernas del capitán del Palma Futsal. Jarro de agua fría a un equipo que lo había intentando de todas las maneras posibles y que veía cómo le marcaban en uno de los momentos que más duele, antes del descanso. Aun así, los de Vadillo no se hundieron y así lo demostraron en su inicio de segunda mitad. Los Vilela, Eloy Rojas, Gordillo y Raúl Campos se encontraban con grandes y claras oportunidades para equilibrar el electrónico, pero Sarmiento seguía haciendo estériles los ataques del Palma Futsal. Y si no era el meta argentino eran los palos. Raúl Campos fue víctima de la mala baba del gol, ya que a falta de un segundo para finalizar la primera mitad envió un balón al larguero y, en el primer tramo de la segunda parte, chutó desde doce metros y su disparo se fue directo a la cruceta. El técnico Antonio Vadillo decidió apostar por el juego de cinco con Cainan como portero jugador en el tramo final. Las ocasiones seguían llegando y fue el mismo Cainan el que gozó de una clara oportunidad llegando al solo al segundo palo, pero forzado, con un disparo que terminaría en el lateral de la red. No había manera. El Betis se llevó los tres puntos en un Son Moix frustrado. PALMA FUTSAL: Barrón, Marlon, Cainan, Mancuso y Vilela. También jugaron Chaguinha, Eloy Rojas, Raúl Campos, Tomaz y Gordillo. BETIS: Sarmiento, Eric Pérez, Lin, Raúl Jiménez y Rubén Cornejo. También jugaron Ivi, Bocao, Cristian Povea, Buendía y Thorp. GOLES: 0-1: Ivi (min. 19) ÁRBITRO: Martínez Flores y Navarron Liza. T.AMARILLAS: Vilela, Sarmiento, Lin, Bocao y Buendía.