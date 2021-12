José Tirado: «Esto es inexplicable»

«Esto es inexplicable». El tono de voz de José Tirado cuando cogió el teléfono a DIARIO de MALLORCA evidenciaba su preocupación. El director deportivo no oculta su enfado por la sorprendente eliminación de la Copa del Rey en la ronda de dieciseisavos de final ante el modesto Colo Colo Zaragoza, de Segunda División (3-1). «Es que es otro palo, y ya llevamos varios seguidos en esta competición a la que le tenemos tanto cariño», explicó.

El calvianer incidió en que «es difícil de entender» la imagen que dio su equipo ante un adversario que, como dato paradigmático, había sido derrotado por el filial de los de Ciutat, el ETB Hidrobal Calvià, hace unas semanas (3-0). «No estamos contentos ni con el equipo ni con el cuerpo técnico y cuando pasan estas cosas todos tienen que asumir responsabilidades, empezando por el director deportivo», reflexionó.

Tirado dejó claro que en ningún caso se plantea la destitución del técnico Antonio Vadillo a pesar de este tremendo golpe y el decepcionante inicio de competición en la Liga. «Aceptamos todas las críticas, pero nosotros creemos en este proyecto y no reaccionamos sobre la marcha. Es verdad que es un golpe gordo y que no estamos contentos, pero espero que el cuerpo técnico dé con la tecla para que vayamos a mejor», comentó. «Nos queda hacer autocrítica sobre las cosas que no hemos hecho bien porque los mejores en Zaragoza fueron los chavales del filial», añadió.

El Palma Futsal, que fue finalista en la edición de 2016 de la Copa del Rey, no ha vuelto a llegar tan lejos desde entonces, pero lo del martes ha hecho daño. Nada más finalizar el duelo, el propio Vadillo asumió toda la culpa de la eliminación. «El primer responsable soy yo, no he sabido conectar al equipo», admitió.

El adiós al torneo del KO llega acompañado de otra mala noticia. Higor sufre una fractura de grado II en el quinto metatarsiano del pie derecho. Hoy será operado y estará de baja unos dos meses. Su baja se une a las ya conocidas de Vilela y Nunes, por lo que el técnico jerezano está ahora sin tres de sus baluartes ofensivos. Al Palma Futsal le crecen los enanos.