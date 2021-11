El mallorquín Augusto Fernández se mostró satisfecho por sus sensaciones en sus entrenamientos con su nueva KTM, en el equipo de Aki Ajo, en el Circuito de Jerez en la categoría de Moto2. El lunes ya fue de los más rápidos en pista, con el sexto mejor tiempo (1.42.410). «Concluimos muy felices este primer test de la pretemporada 2022. Sobre todo, estoy satisfecho con el resultado del segundo día, ya que pudimos centrar nuestro trabajo en la moto, porque el lunes hicimos principalmente pruebas con los neumáticos Dunlop», explicó el de Pina. «Me he entendido muy bien con el equipo y me siento bien con todos ellos, tenemos formas de pensar similares. Me gustaría seguir trabajando con ellos, en lugar de irme de vacaciones, pero hay que descansar y cargar las pilas», subrayó.