El Palmer Palma vuelve a decepcionar (73-76)

El Palmer Palma volvió a perder. Desgraciadamente es el estribillo de la canción de esta temporada. Mejoró la imagen del domingo pasado, pero no fue suficiente. Pol Figueras tuvo en sus manos el empate, pero el triple no entró y el equipo sigue en zona de descenso. La baja de Fjellerup y las personales de Van Beck y de Ikpeze penalizaron en exceso a un equipo al que le está costando coger el ritmo de la competición. La buena actuación de Figueras, Van Beck, Ikpeze y Kostadinov no bastaron para conseguir la segunda victoria. La tan esperada reacción tendrá que esperar.

Inició bien el partido el equipo inmobiliario, concentrado, agresivo, con velocidad y dominio del rebote. Figueras mantenía una atención defensiva especial sobre Crocket, el motor de los catalanes, que anotaban a partir de penetraciones (1x1). Van Beck ejercía de estilete ofensivo (7 puntos) y su equipo llegó a obtener 8 puntos de renta, pero dos errores de bulto de los de negro desembocaron en un final de período con un apretado 18-15 a su favor. En el segundo tramo la igualdad fue la tónica dominante. En el bando local el base Figueras destacó asistiendo y anotando (8 puntos) y en las filas visitantes Parrado empezó su particular recital, que le llevó a convertirse en la estrella del encuentro (23 puntos y 6/10 en triples). El 37-37 del final reflejaba el equilibrio de los primeros veinte minutos. Después del descanso, más de lo mismo: Igualdad en el electrónico. Los mallorquines notaban la ausencia de Van Beck, en el banco con tres personales. Ikpeze realizó un buen trabajo en la pintura rival y en las continuaciones de los blocs directos (11 puntos) y Figueras seguía ejerciendo de director y de cerebro (8 asistencias). El ala pívot visitante, Arnau Parrado, seguía sumando y convirtiéndose en el protagonista del encuentro. Se llegó al término del cuarto con un ajustado 57-58. Y como suele suceder, el desenlace quedaba para el último capítulo, para las últimas posesiones. Fue el cuarto de Kostadinov que anotó 9 de los 16 puntos de su equipo, llegando a sumar un total de 23. Ikpeze y Van Beck cometieron cinco personales, tuvieron que abandonar la cancha y los suyos se resintieron. Faltando 1:43, Parrado convirtió un nuevo triple y puso en el marcador un preocupante 68-74. El joven base mallorquín, Joan Feliu, respondió con otro triple y volvió a meter a su equipo en el partido. Restaban 37 segundos y Mendy cometió una personal en ataque impidiendo finalizar la posesión. En la siguiente, Costa anotó de 2 (71-76) y a falta de 5 segundos Figueras convirtió 2 tiros libres (73-76). El Prat sacó de fondo y perdió el balón. Restaba 1 segundo. El Palmer Palma sacó de banda y Figueras lanzó un triple forzado que no consiguió su objetivo. Final y nueva derrota: 73-76. PALMER PALMA: Van Beck (11), Pol Figueras (14), Kostadinov (18), Ruesga (6), Ikpeze (11). También jugaron Peñarroya (0), Feliu (5), Víctor Moreno (2), Kanyinda (0), Mendy (6). T2: 21/43; T3: 6/19; TL:13/17; 28 rebotes (11 ofensivos) y 19 faltas. PRAT: Kraag (6), Crockett Jr. (2), Arnau Parrado (23), Esteves-García (2), Ibarguen (11). También jugaron Costa (11), Maronka (6), Domènech (6), Allen (6), Blanch (3). T2: 18/31; T3: 9/22; TL:13/16; 32 rebotes (8 ofensivos) y 21 faltas. ÁRBITRO: López Herrada, Martín Vázquez y Cortés Paya. Eliminados por faltas Van Beck e Ikpeze. INCIDENCIAS: El Palmer Palma y el Prat, junto al público, guardaron un emotivo minuto de silencio en memoria de José Ortiz, histórico capitán del club, en el quinto aniversario de su fallecimiento. En el minuto once, el de su dorsal, los aficionados le dedicaron una ovación. Minuto 11. Minuto del #eternocapitan11 pic.twitter.com/Gm39KKDd0X — Palmer Alma Mediterránea Palma (@BahiaSanAgustin) 21 de noviembre de 2021 La consellera d´Afers Socials i Esports, Fina Santiago, sigue en directo el partido de hoy en Son Moix. @GOIB_Social pic.twitter.com/DrnElzSUOn — Palmer Alma Mediterránea Palma (@BahiaSanAgustin) 21 de noviembre de 2021